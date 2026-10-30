FC Juárez recupera la bravura y tunde al Querétaro 

El FC Juárez defendió la localía con bravura. en medio de una severa crisis, el equipo fronterizo recuperó su mística, al imponerse por 3-1 al Querétaro, en duelo de la J-15 del torneo Apertura 2026.

El sotanero por fin respondió a la urgencia de sumar puntos, con su segunda victoria del torneo, aunque se mantiene en el fondo de la clasificación, con ocho puntos, mientras que los queretanos siguen al acecho de los puestos de Liguilla, con 20 unidades.

Por tercera ocasión en el semestre, el Querétaro sucumbió como visitante. No se recuperó de la vapuleada de 1-3 ante el Cruz Azul, en la jornada anterior.

El Querétaro se ilusionó en vano cuando el cronómetro marchaba en el minuto 10. Un penalti a favor que terminó por revertirse en el VAR calentó el encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. el silbante Marco Antonio Ortiz rectificó que Rodrigo Dourado tocó primero el balón antes del contacto dentro del área contra Alí Ávila.

La localía se sacudió la tenso momento a los 16', con el primer gol de la noche, cortesía de Óscar Estupiñán, pero en complicidad con Enzo Gimenez. El mediocampista paraguayo de los gallos trató de ahogar la esférica, pero terminó por dejarla servida al delantero colombiano.

Para mayor tranquilidad, los Bravos marcaron el 2-0 antes de irse al descanso. Al minuto 38, Madson hizo gala de su habilidad individual para recortar la marca personal y disparar entre dos defensores sobre los linderos del área grande. El brasileño se encontraba tan bien perfilado que no le costó vencer al meta Guillermo Allison.

En la recta final las redes se volvieron a sacudir. De nueva cuenta relincharon los Bravos, con el 3-0, obra del panameño José Luis "el Puma" Rodríguez (82').

La impecable labor de Sebastián Jurado en la portería no quedó intacta. A dos minutos de finalizar el tiempo regular, sufrió la anotación de Alí Ávila; el 3-1 quedó en una reacción tardía de los Gallos Blancos.

Los Bravos de Juárez, bajo el mando de Gustavo Lema, ahora se enfocan a hilar su triunfo el 6 de noviembre, en la visita al Atlético de San Luis.

Por su parte, el Querétaro, con el DT Esteban González, recibirá el 8 de noviembre al Puebla.