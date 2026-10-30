"En la portería del América hay rivalidad, pero no mala leche": Luis Ángel Malagón 

Luis Ángel Malagón derrocha gratitud. El portero del América vive al máximo cada instante en el club tras la lesión que lo bajó de los torneos de Liga MX, de Concacaf Champions Cup y sobre todo de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Pero con su vuelta, el meta valora la competencia interna con Rodolfo Cota y Fernando Tapia.

"El tipo (Rodolfo Cota) se saca 10 puntos, siempre se ha comportado como un señor. El gran ambiente y la competencia sana se debe a los entrenadores de porteros, lo han hecho muy ameno y que haya una rivalidad, pero no mala leche.

"Siempre hubo química entre todos, del que estuviera mejor iba a jugar. El mandato del profe Luis (Gurrola) ha hecho que todo salga bien. El que esté lo puede hacer de la mejor forma, es tu chamba, hay que dar resultados, ojalá otra vez nos toque ser campeones", resaltó Luis Ángel Malagón en conferencia de prensa.

Al tiempo que cuida su presente, el "Señor de la Noche" reveló la pesadilla que significó estar fuera de las canchas.

"Fueron meses muy difíciles en todos los aspectos, depresión, desanimo, pero al final del día agradeces a la vida. No sabía caminar, me costó mucho y gracias a toda la gente que me rodea, salí antes de lo esperado. Lo que más me motiva es el hecho de tener a mi hija, tener ese amor incondicional. Aquí no hay excusas, lo mejor sería ganar un título más".

"Estoy más flaco, bajé siete u ocho kilos, me enseñé a cuidar más mi cuerpo, más profesional, vas creciendo, tanto tiempo fuera te hace valorar todo desde lo más simple como caminar, cosas que en el día a día son tan cotidianas y cuando te pasan esos golpes, empiezas a valorar todo. Soy un tipo diferente, con otra mentalidad, tratando de ser más cauto".

La clave de su recuperación

Aunque agradecido por el apoyo en la era del técnico André Jardine, Luis Ángel Malagón explicó la manera en que salió adelante gracias al estratega Guillermo Almada y a su cuerpo técnico.

"Creo que tuvo mucho que ver el profe Rubens Valenzuela. (Víctor) Dávila y yo entrenábamos aparte por el tiempo que nos quedaba. Se nos acercó y nos dijo que para él no había lesionados, todos somos jugadores. Tuve el gusto de conversar con el profe Darwin (Quintana) y Guillermo (Almada).

"Estoy agradecido con André (Jardine) por todo lo que nos dio, le deseo que le vaya muy bien, llegó un tipo competidor, aguerrido y al final es parte del americanismo que exige y pide más. El profe Guillermo es un buen tipo, ojalá nos vaya bien en su mando. Todo es con base a resultado, ojalá al final del año podamos festejar y que él siga muchos años acá".

Liderato y título, las exigencias de Almada

Sobre el presente del América, el portero apuntó la característica de la era con Guillermo Almada como entrenador: la exigencia.

"En el día a día con los camaradas uno es consciente de donde está parado. No sé cuánto llevamos de que el cuerpo técnico tiene plantel completo y eso cuenta. Acá la vara es diferente, el equipo está tranquilo, busca mejorar y ya veremos a final de año como va esto. Lo que deseamos es volver a ganar un título, vamos todos de la mano y confiando en lo que el técnico pide.

Aunque líderes, Malagón confió en que las Águilas romperán la mala racha de no ganar en el Estadio Azteca, una vez que reciban este sábado por la noche al Toluca.