Rayadas golea 6-0 a Pumas y complica su clasificación a la liguilla

Rayadas de Monterrey goleó 6-0 a Pumas en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y dejó al conjunto universitario obligado a ganar en la última fecha para asegurar su clasificación a la liguilla.

El equipo capitalino llegará a su compromiso definitivo en el cuarto lugar del Grupo B, pero su continuidad dependerá también de otros resultados si no consigue los tres puntos.

Diana García destacó en la victoria regiomontana con dos anotaciones, mientras que Lucía García, Lourdes Bosch y Valerie Vargas también participaron en la goleada. Con el resultado, Monterrey consolidó su posición en la cima de la clasificación general del Grupo A.

Rayadas construye la goleada en el segundo tiempo

Diana García abrió el marcador al minuto 10 con un remate de cabeza dentro del área, tras recibir un centro que llegó prácticamente desde medio campo. La ventaja de las locales se mantuvo hasta el descanso.

Apenas cinco minutos después de la reanudación, Lucía García amplió la diferencia. La atacante recibió el balón por la banda izquierda, condujo desde tres cuartos de cancha, superó a su marca y entró al área para definir el 2-0.

La tercera anotación llegó al minuto 52. Diana García disparó y Wendy Toledo consiguió detener el primer intento, pero la delantera de Rayadas aprovechó el rebote para firmar su segundo gol de la noche.

El dominio regiomontano se reflejó nuevamente en el tramo final. Al 81', Lourdes Bosch remató de primera intención un centro enviado desde la izquierda para colocar el 4-0. Tres minutos después, Valerie Vargas disparó desde los linderos del área y mandó el balón al segundo poste para aumentar la ventaja.

Bosch completó la cuenta con su segunda anotación al aprovechar un rebote y empujar el balón a la portería. El 6-0 permitió a Monterrey cerrar la jornada con una victoria contundente y conservar el primer puesto de la clasificación.

¿Qué necesita Pumas para avanzar a la liguilla?

Pumas enfrentará al Atlético de San Luis en la última fecha, en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado del partido que las potosinas disputarán contra León también tendrá repercusiones en la definición de los lugares disponibles del Grupo B.

Si Atlético de San Luis vence a León, asegurará su clasificación y Pumas únicamente podrá aspirar al cuarto puesto. En cambio, un empate o una derrota de las rojiblancas mantendría abierta la posibilidad de que las universitarias alcancen la tercera posición.

La victoria ante San Luis garantizaría el boleto de Pumas sin depender de otros resultados. Si no consigue los tres puntos, deberá estar pendiente de lo que hagan Atlas, Pachuca y Tijuana en sus respectivos compromisos.

En particular, si Tijuana pierde ante Cruz Azul y Pachuca cae frente a Querétaro, Atlas sería el único equipo que representaría un riesgo adicional para las universitarias. Por ello, el cierre del torneo será determinante para las aspiraciones de Pumas, que necesita recuperar terreno después de la goleada sufrida en Monterrey.