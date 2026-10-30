Stephany Mayor marcó un golazo en la victoria de Tigres de 0-7

Tigres femenil siguió con su dominio sobre el Atlas, después de sumar su tercera victoria sobre las rojinegras, ahora con un triunfo de 0-7 en duelo de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, donde Stephany Mayor se aventó un golazo.

Cuando el marcador ya iba 0-3, un tiro de esquina generó el golazo de la delantera de Tigres, al aprovechar un servicio retrasado para impactar de inmediato el balón de pierna izquierda, poniendo el balón en el ángulo superior derecho al minuto 31.

La también futbolista de Tigres, Thembi Kgatlana, se aventó otro golazo, cuando desde fuera del área mandó un derechazo al ángulo. La originaria de Gauteng, Sudáfrica, fue la Jugadora del Partido, tras marcar doblete.

Kgatlana también vive un gran momento. Venía de haber participado en tres de los más recientes seis goles de Tigres. Ahora, suma cuatro goles.

Tigres sumó su sexto juego sin perder en el torneo (cuatro triunfos y dos empates) y aumentó a cinco partidos sin derrota en el Estadio Jalisco, contando Liga y Liguilla.

Los goles de Tigres: Diana Ordóñez al 5’, Grace Asantewaa al 21’, Chrestinah Kgatlana al 23’, Sandra Mayor al 31’, Chrestinah Kgatlana al 41’, María Sánchez al 50’ y Jheniffer Da Silva al 90’.