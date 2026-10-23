Bravos de Juárez rompe su racha de derrotas como visitante con empate ante Necaxa

Los Bravos de Juárez consiguieron su primer punto como visitantes en el Apertura 2026 al empatar 1-1 ante Necaxa en el Estadio Victoria, en el partido que abrió la jornada 14 de la Liga MX. Luca Martínez Dupuy marcó al minuto 81 para rescatar la igualada y poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas fuera de casa.

El conjunto fronterizo llegó a Aguascalientes sin haber sumado en sus seis compromisos anteriores como visitante. Aunque los Rayos tomaron la ventaja en la primera mitad y la conservaron durante buena parte del encuentro, Juárez encontró una oportunidad en el tramo final para evitar otra derrota lejos de su estadio.

Primer punto de Juárez como visitante. Alex Avalos/Mexsport

Martínez Dupuy rescata el punto para Juárez

Necaxa se adelantó al minuto 26, cuando Javier Ruiz consiguió superar la marca de dos defensores y encontró con un pase a Owen González, quien entraba al área. El atacante definió de primera intención y venció al guardameta Sebastián Jurado para establecer el 1-0.

Después de la anotación, los Rayos conservaron la ventaja durante el resto del primer tiempo y gran parte del complemento. El marcador se mantuvo sin cambios hasta que los visitantes aprovecharon una jugada a balón parado para encontrar el empate en la recta final.

Al minuto 81, Ricardinho cobró un tiro de esquina y envió el balón al área. Daniel Piña conectó de cabeza para prolongar la trayectoria del esférico, que llegó a la posición de Luca Martínez Dupuy. El delantero remató ante la salida del guardameta juvenil Javier Orantes y firmó el 1-1 definitivo.

La anotación tuvo un significado particular para los Bravos, que habían perdido todos sus partidos fuera de casa en el torneo. El empate les permitió romper esa tendencia negativa y sumar por primera vez en territorio ajeno, en un resultado que el equipo fronterizo celebró como una victoria.

Necaxa y Juárez quedan fuera de la liguilla

El reparto de puntos no cambió el panorama de ambos clubes en la clasificación. Tanto Necaxa como Juárez quedaron matemáticamente eliminados de la pelea por un lugar en la liguilla del Apertura 2026, por lo que sus últimas jornadas servirán solo para cerrar el campeonato.

Los Bravos llegaron a cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, además de acumular once derrotas. El equipo fronterizo ya no tenía posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación.

Necaxa, por su parte, alcanzó los 10 puntos cuando todavía restan tres jornadas por disputarse, por lo que ya no alcanzan las 20 unidades que hoy tiene el octavo lugar.