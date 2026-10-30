¿Checo Pérez correrá el sábado en el GP de México tras sus malestares? Esto sabemos

El cierre de la jornada del viernes del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 dejó duda en algunos fanáticos si el piloto mexicano Sergio Pérez estará 100 por ciento listo para competir el resto del fin de semana luego de que en la jornada de prácticas se ausentó de algunas actividades.

El piloto tapatío de Cadillac Formula 1 atravesó por una jornada de malestar de salud, que no fueron especificados por la escudería, que obligó a recortar sus apariciones públicas fuera de la pista para concentrar todos sus esfuerzos en la actividad sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las alarmas se encendieron durante la mañana del viernes, previo a que los monoplazas salieran a la pista para la primera práctica libre (FP1). El equipo informó que Checo Pérez no podría estar presente en el tradicional Fan Forum, un espacio diseñado para la convivencia con los aficionados que esperaban celebrar sus 300 competencias dentro de la categoría.

"Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición. Tanto él como el equipo quieren pedir disculpas a todos los aficionados que se han acercado para verle", comunicó el equipo estadunidense, agregando que se optó por darle tiempo adicional de reposo antes de subirse al auto en la mañana.

La situación posterior a la FP2: suspensión total de compromisos con medios

Aunque Pérez logró completar los entrenamientos en pista durante la jornada, su condición física requirió medidas adicionales al término de la segunda práctica libre (FP2). Para proteger el estado del piloto de cara a la clasificación y la carrera del fin de semana, la escudería tomó la determinación de liberarlo de las actividades con medios de comunicación.

Sergio Pérez fue uno de los pocos pilotos en rodar en las dos prácticas del día Cadillac Formula 1 Team

"Cadillac confirma que Checo Pérez ha sido eximido de todos los compromisos de medios restantes tras la FP2 de hoy, con el fin de descansar y preservar su energía durante el resto del fin de semana", puntualizó el equipo en su comunicado final del viernes.