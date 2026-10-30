Pumas gana de último minuto ante Puebla y sueña con la Liguilla del Apertura 2026

Con drama incluido, Pumas venció de último minuto a Puebla y mantiene vivas sus esperanzas para llegar a la Liguilla del Apertura 2026. Con un gol al 90’ de Álvaro Angulo, los dirigidos por Esteban Solari sacaron los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc y no solamente subieron posiciones, sino que ya acechan con peligro los puestos de Fase Final a falta de dos jornadas para el fin de temporada regular.

El triunfo era clave para Universidad Nacional, pues con múltiples equipos por delante, ganar era clave para recortar distancia y seguir en la pelea. En cambio, una derrota los dejaba casi eliminados, algo que parecía inminente hasta el minuto 90 que llegó el héroe colombiano desde la banca para seguir con vida en el certamen mexicano.

Puebla contra Pumas MEXSPORT

Con la necesidad de sumar puntos para seguir en busca de la Liguilla, Pumas tomó la iniciativa en los primeros minutos. Y la primera jugada de peligro para la visita llegó apenas al 3’ luego de un gran centro de César Huerta a segundo poste, el cual remató de volea Uriel Antuna, pero lo mandó por encima del arco. Sin embargo, la siguiente oportunidad no la desperdiciaron.

Al minuto 10, como lo hizo en múltiples ocasiones durante el juego, Rodrigo López profundizó por la banda derecha y casi en la línea de fondo mandó un centro a primer poste. Entre los dos centrales, Juninho anticipó a ambos y con la diestra tiró en el área chica, para así vencer a Daniel Gutiérrez y poner el 0-1 en favor de Universidad Nacional, además de anotar su noveno gol de la temporada.

Tras esto, Puebla reaccionó de inmediato y 13 minutos después igualó la pizarra. Al 23’, Luifer Hernández superó a Nathan Silva con una gran jugada individual y con tranquilidad le dio un pase a Omar Moreno, quien frente al arco remató a contrapie de Keylor Navas y así anotar el tanto de la igualada que hizo explotar el Estadio Cuauhtémoc.

Posteriormente, los Felinos buscaron retomar la ventaja con algunos disparos de Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna y aproximaciones de sus dos delanteros. Sin embargo, la más clara la dejaron ir, pues ya en el tiempo agregado, Antuna dejó a Chino Huerta debajo del arco rival y sin portero. Aún con esto, César remató y mandó el balón por encima de la portería, algo que desató la furia de Esteban Solari. Por lo tanto, el marcador se fue 1-1 al descanso.

César Huerta MEXSPORT

Ya en la segunda parte, ambos equipos bajaron las revoluciones y específicamente hubo una jugada que podía cambiar el rumbo del partido. Al minuto 60, Adalberto Carrasquilla fue expulsado por un pisotón a un rival; sin embargo, el VAR llamó a Oscar Mejía para revisar la jugada y tras el chequeo revirtió la decisión y solamente lo dejó en amonestación.

Así, el partido se mantenía once contra once y Universidad Nacional buscaba los tres puntos, aunque con poca claridad. Pero al minuto 85, Esteban Solari mandó a la cancha a un jugador que tenía la tarea de cambiar el encuentro cuando seguía 1-1. En lugar de Rubén Duarte, fue Álvaro Angulo el que tomó la banda izquierda para intentar atacar por ese sector.

Y cuando parecía que el partido se iría empatado, el lateral colombiano se vistió de héroe. En un tiro de esquina, Nathan Silva remató de cabeza, pero el arquero rival atajó. Sin embargo, el rebote lo alcanzó a cerrar Angulo, quien con un cabezazo mandó de lamer dramática el balón hacia la portería y así puso el 1-2 definitivo que le dio la victoria a Pumas.