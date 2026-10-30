Chivas recibe al Atlante con la mira puesta en el liderato del Apertura 2026

Chivas recibirá al Atlante este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. El Guadalajara llega en la tercera posición, con 26 puntos, y mantiene opciones de alcanzar el liderato general, mientras que los Potros necesitan sumar para acercarse a los puestos de liguilla.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambos clubes en Liga MX después de casi 13 años. La última vez que se midieron fue en el Estadio Andrés Quintana Roo, donde empataron 1-1.

En el Apertura 2026, Atlante vive su primer torneo en Liga MX tras más de una década de espera. Mexsport

Chivas busca aprovechar la pelea por el liderato

El equipo dirigido por Gabriel Milito ocupa el tercer lugar de la tabla, empatado con Cruz Azul, que es segundo, y a dos unidades del América. A falta de tres jornadas para terminar la fase regular, el Guadalajara tiene margen para disputar la primera posición, especialmente por los puntos que han dejado escapar las Águilas en sus dos compromisos más recientes.

Los rojiblancos atraviesan un buen momento, con cuatro partidos consecutivos sin derrota y dos victorias al hilo. En sus presentaciones más recientes superaron a Rayados como visitantes y vencieron a Necaxa en casa, resultados que les permitieron mantenerse cerca de los primeros lugares.

Terminar como líder general también representa la posibilidad de cerrar las eliminatorias de la liguilla como local. Por ello, la competencia entre América, Cruz Azul y Chivas tendrá especial importancia durante las tres fechas restantes.

Roberto Alvarado es el jugador clave de las Chivas. MEXSPORT

Atlante necesita puntos para acercarse a la liguilla

El panorama es más complicado para el Atlante. Antes de visitar Guadalajara, el equipo de Miguel Herrera ocupa la decimosexta posición con 14 puntos, seis menos que Rayados, que se encuentra en el octavo puesto, con un partido menos y marca la zona de clasificación.

En sus cuatro encuentros más recientes, el conjunto azulgrana consiguió únicamente tres de los 12 puntos disponibles. Su único triunfo fue ante FC Juárez, mientras que perdió frente a Querétaro, Pumas y Atlético de San Luis.

Conseguir una victoria en el Estadio Akron sería importante para sus aspiraciones en el torneo de regreso a la Primera División. Sin embargo, tendrá enfrente a un Guadalajara que busca aprovechar su condición de local para mantenerse en la disputa por la cima.

El equipo de Miguel Herrera busca acercarse a liguilla. Mexsport

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs. Atlante?

El partido entre Chivas y Potros, correspondiente a la Jornada 15, se disputará este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron. El inicio está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo será exclusiva de Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir los partidos del Guadalajara.