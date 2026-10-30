Halloween se adelanta para Querétaro con su cuarta derrota consecutiva

Los Gallos Blancos de Querétaro perdieron ante Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que significó su cuarta derrota consecutiva en el Apertura 2026.

El equipo de Esteban “Chino” González pasó de ocupar el tercer lugar de la clasificación general a quedar fuera de los puestos de liguilla, cuando restan dos jornadas para el cierre del torneo regular.

La caída ante el conjunto fronterizo prolongó una crisis de resultados que comenzó en la fecha 12. Aunque Querétaro todavía cuenta con un partido pendiente, su posición en la tabla se ha deteriorado y ahora necesita sumar en sus últimos compromisos para mantener sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

De cinco partidos sin perder a cuatro derrotas consecutivas

La racha negativa de los Gallos comenzó con una goleada de 5-0 frente a Santos Laguna. Antes de ese encuentro, el equipo acumulaba cinco partidos sin conocer la derrota y se había colocado entre los primeros puestos de la clasificación.

Después del tropiezo ante los laguneros, Querétaro perdió contra Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera. Posteriormente, Cruz Azul se llevó la victoria en su visita al Estadio Corregidora y, finalmente, Bravos de Juárez consiguió imponerse en la Jornada 15.

La secuencia de resultados modificó por completo el panorama del conjunto queretano. El equipo dejó escapar los puntos que había conseguido durante su buen inicio de campeonato y perdió posiciones hasta abandonar la zona de clasificación.

El partido pendiente todavía representa una oportunidad para recuperar terreno, pero la combinación de derrotas consecutivas ha reducido su margen de maniobra.

Esteban González ha perdido el rumbo con Gallos. Mexsport

Querétaro jugará sus últimos tres partidos en casa

El calendario ofrece una oportunidad para que los Gallos intenten recuperar su mejor versión frente a su afición. Los tres compromisos que tienen pendientes se disputarán en el Estadio Corregidora, una condición que buscarán aprovechar para sumar los puntos necesarios.

Su siguiente presentación será en la Jornada 16 ante Puebla. Después disputarán el encuentro pendiente contra Monterrey y cerrarán la fase regular frente a Necaxa, en la fecha 17.

La posibilidad de conseguir nueve puntos en estos compromisos mantiene abierta la pelea por la clasificación, aunque el equipo ya no depende únicamente del impulso que había conseguido en las primeras jornadas.