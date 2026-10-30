Se ilusiona Luis Ángel Malagón por volver con la Selección Mexicana 

Se avecina la fecha FIFA de noviembre y con ella la esperanza de volverse a enfundar con el escudo de la Selección Mexicana. Luis Ángel Malagón es consciente de la competencia interna y las oportunidades tras el retiro de Guillermo Ochoa.

"Me da gusto ver a tipos como Óscar García (del club León), el Tala Rangel (Chivas), en buen nivel. Hay buenos porteros en esta liga y siempre van a salir.

"Hay que seguir trabajando, es una ilusión representar a México, pero todo con calma, queda trabajar y si se da la oportunidad, volveré a estar ahí", señaló el meta de las Águilas del América, con la mira puesta en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, contra la Selección de Jamaica.

Malagón quedó fuera de toda actividad en marzo pasado, por la rotura del tendón de Aquiles durante un juego de Concachampions, contra el Philadelphia Union. La baja también alcanzó sus aspiraciones mundialistas y con ello el sueño frustrado del Mundial 2026 en casa.

En el análisis del retiro de Memo Ochoa y el legado de los mejores porteros en la historia de la Selección Mexicana, Malagón bromeó sobre el legendario Jorge Campos.

"Se retira no sé si el portero mexicano o uno de los mejores, me va a odiar Jorge (Campos)- ríe- que no lo vi, pero sabe que lo estimo", añadió entusiasta por ganarse un lugar en el Tricolor.

Respaldo para el 'Tala' Rangel

Luis Ángel Malagón también mostró caballerosidad por la reciente gira de la Selección Mexicana en Estados Unidos, en la que Raúl Rangel pecó de errores que hasta la fecha la afición le recrimina.

"Es difícil porque sólo uno como portero sabe lo que se siente. En el futbol, es la posición más ingrata. Siempre he dicho a los colegas: oídos sordos y piel de plomo".

La portería Tricolor recibió siete goles en contra, a lo largo de cuatro partidos de la gira que hizo los honores a la nueva era de Rafael Márquez como seleccionador.

"(Rangel) el tipo tiene la calidad, por algo juega en Chivas, pero sólo uno de este lado sabe lo que significa esto. Respeto a los colegas, somos una especie diferente, es difícil y duele. Dios sabe que nunca me alegro de las cosas malas, de que pase eso porque conozco al tipo, siempre desearé que les vaya bien a mis conocidos del futbol".

Con la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón registra 19 participaciones, con saldo de siete goles en contra, mientras que el 'Tala' Rangel ostenta 21 encuentros, con 19 tantos en contra.

En su lucha personal por retomar el mejor nivel con el América, Luis Ángel Malagón sabe la fórmula, ésa que ha desmenuzado tras su reaparición en la competencia de Liga MX.

"Hay que trabajar, mejorar. Te vuelves a sentir jugador, esa sensación, ese nervio antes de jugar, es lo que te da el ritmo de juego. Extrañaba estar aquí, la presión, la crítica. Uno trata de respetar lo que dicen, así es el futbol y la vida. Vamos otra vez con todo, es la chispa del futbol, te forjas un carácter diferente. Volver a estar acá es volver a sentirte jugador", confesó el guardameta águila.