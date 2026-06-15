¿Favorita al título? España y sus resultados decepcionantes en Mundiales 

La Selección Española, una de las grandes favoritas al título tras su dominio en la Eurocopa, no pudo pasar del empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut en el Grupo H del Mundial 2026.

En Atlanta, La Roja dominó la posesión y generó ocasiones claras, pero se topó con un rival debutante bien plantado que supo resistir y llevarse un punto histórico.

Este resultado inesperado genera de inmediato dudas sobre el estado de forma del equipo de Luis de la Fuente.

Jugadores de la Selección de España con Luis de la Fuente REUTERS

Pese a las individualidades de lujo y el buen momento de varios jugadores, España no consiguió perforar la portería de los africanos, dejando una sensación de frustración y alerta en un torneo que promete ser exigente.

Resultados decepcionantes de España en los Mundiales

Más allá del tropiezo inicial en 2026, la trayectoria de España en las Copas del Mundo posteriores a su corona de 2010 ha estado marcada por altibajos inesperados y eliminaciones prematuras que contrastan con el estatus de potencia que adquirió tras Sudáfrica.

El equipo que deslumbró con su tiki-taka y control del balón ha sufrido para replicar ese nivel en fases de grupos de los torneos posteriores.

Las expectativas siempre han sido altas, pero los resultados han quedado cortos en varias ocasiones. En 2014, vigente campeona, España cayó eliminada en la fase de grupos de Brasil tras una dura goleada ante Países Bajos y una derrota frente a Chile. Solo pudo sumar una victoria, dejando una imagen muy lejana a la de la campeona de 2010.

La cita de Rusia 2018 trajo una mejoría relativa al llegar a octavos, pero nuevamente quedó en evidencia la dificultad para mantener la consistencia. El equipo mostró destellos de calidad sin llegar a ser candidato real al título.

En Qatar 2022 pasó lo mismo. Aunque inició con una goleada ante Costa Rica (7-0), España se quedó en Octavos tras caer ante Marruecos en penaltis.

Otros resultados decepcionantes fueron en Corea/Japón 2002, cuando fue eliminada por Corea del Sur en Cuartos. En Francia 98, España no logró superar la fase de grupos tras caer ante Nigeria (3-2). En España 82, la anfitriona tenía grandes expectativas, aunque fue eliminada en la segunda ronda.

Lamine Yamal debutó con España en mundiales, pero no evitó el empate ante Cabo Verde REUTERS

Desde el título de 2010, España suma tres victorias

Desde su histórico título en Sudáfrica 2010, España ha disputado cuatro Mundiales (incluyendo el actual) y acumula un saldo muy pobre de victorias en los 90 minutos: apenas tres.

La primera llegó en Brasil 2014, cuando La Roja venció 3-0 a Australia en la última jornada de la fase de grupos. Fue un triunfo para el honor tras las dos derrotas iniciales que ya habían sentenciado su eliminación temprana del torneo.

En Rusia 2018, el único triunfo fue un sufrido 1-0 ante Irán en la segunda fecha del grupo. Un gol de Diego Costa permitió sumar tres puntos vitales, pero no evitó las sensaciones de irregularidad que acompañaron al equipo durante todo el campeonato.

La victoria más abultada y reciente data de Qatar 2022: el histórico 7-0 ante Costa Rica en el debut. Aquel partido pareció el inicio de algo grande, pero luego llegaron empates y una eliminación en octavos frente a Marruecos que dejó sabor agridulce.

España no iniciaba una Copa Mundial sin anotar desde Sudáfrica 2010

El 0-0 ante Cabo Verde marca un hito negativo para España en los estrenos mundialistas. Es la primera vez desde 2010 que La Roja no consigue marcar en su partido inaugural de una Copa del Mundo.

En Sudáfrica, el equipo comenzó con derrota 1-0 ante Suiza, pero aquel tropiezo inicial quedó en anécdota gracias al posterior camino al título.

El arquero de Cabo Verde se convirtió en la figura ante España REUTERS

Hoy, el empate sin goles genera más preocupación por la falta de eficacia. Este dato resalta la irregularidad en los arranques recientes y pone presión inmediata al equipo.