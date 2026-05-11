Faitelson se rinde ante el patrón: Asegura que directivos del América no se quejan de las críticas 

La eliminación del América dejó más que un resultado adverso. El empate global 6-6 frente a los Pumas terminó por convertirse en un punto de quiebre emocional, deportivo y mediático. Un penal fallado en los minutos finales por Henry Martín selló la caída de un equipo que tenía en sus manos el pase a semifinales.

América no sólo perdió la serie, perdió también el control de una narrativa que había construido durante semanas alrededor de su capacidad de reacción. La noche que prometía otra remontada terminó convertida en un cierre abrupto.

Un penal que cambia todo

El momento decisivo llegó desde los 11 pasos. Henry Martín tuvo la oportunidad de inclinar la balanza, pero el fallo dejó al equipo sin margen. El silencio de los americanistas contrastó con la euforia del rival, que avanzó como líder general.

América estuvo a un disparo de seguir con vida y lo dejó escapar. Coapa baja la cortina

El equipo entró en periodo vacacional y reportará hasta el 8 de junio para iniciar la pretemporada rumbo al Apertura 2026.

Faitelson señala piel gruesa

La conversación dio un giro cuando David Faitelson publicó un mensaje en redes sociales. El comentarista, históricamente crítico del América, señaló que además de que es difícil comentar los partidos del equipo de casa, asegura que los directivos de Coapa no se enojan por los comentarios contra su trabajo.

Transmitir un juego de un club que, además es propiedad de la empresa para la cual trabajas, es todo un reto. Pero les diré algo y se van a reír: El América es, quizá, el equipo que menos se queja de las críticas. Sus directivos tienen ‘la piel gruesa’ y su entrenador y sus jugadores saben donde están parados…”.

El comentario no pasó desapercibido. Menos aún por el antecedente del propio Faitelson, quien en 2022 cuestionó a comunicadores por su cercanía con el club.

¿Cuándo entenderá el comentarista payaso, vendido y prostituido como tú en Televisa, que no tienes credibilidad cuando se trata del América? Tienes un conflicto de interés…”.

La reacción en redes

La contradicción percibida encendió las plataformas. Usuarios respondieron con dureza, señalando un cambio de postura que interpretan como inconsistente.

“Ya Faitelson, de verdad ayer te la pasaste diciendo ‘defensa inédita’, ‘América el de las remontadas’, ‘Jardine un estratega de primer nivel’, ‘Zendejas jugador de categoría’. Todas alabanzas al América, por favor deja de decir estupideces”, escribió un usuario.

El episodio reactivó un debate recurrente sobre la credibilidad, los conflictos de interés y la relación entre medios y clubes en el futbol mexicano.