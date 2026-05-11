Rays rompe el guion: con bajo presupuesto domina MLB y el mexicano Jonathan Aranda pega octavo jonrón

En el beisbol de las nóminas sin tope salarial y los contratos de 300 millones de dólares, los Rays de Tampa Bay han decidido escribir su propio guion, uno donde la eficiencia y el talento joven pesan más que el oro. Este lunes, el Rogers Centre fue testigo de cómo el equipo con la quinta nómina más baja de las Mayores, apenas 98.8 millones de dólares, doblegó 8-5 a los Blue Jays para afianzarse en la cima de la División Este de la Liga Americana.

La figura central de esta insurrección deportiva fue el mexicano Jonathan Aranda. El primera base tijuanense conectó su octavo cuadrangular de la campaña y produjo tres carreras, elevando su total de remolcadas a 32 para consolidarse como el líder en ese departamento en el joven circuito. Mientras los Yankees se desploman a dos juegos de distancia, los Rays mantienen el mejor récord de la liga (27-13) gracias a una ofensiva que no cree en presupuestos.

La mística del Tropicana

La resurrección de los Rays en este 2026 es, en gran medida, una historia de resiliencia geográfica. Tras una temporada 2025 desalentadora, en la que el equipo tuvo que jugar como local en el George M. Steinbrenner Field de Tampa (hogar de primavera de los Yankees), el regreso al Tropicana Field ha inyectado una energía renovada en el roster.

Aunque los nuevos propietarios ya tienen la mira puesta en un nuevo estadio con techo retráctil para marzo de 2029, el "Trop" sigue siendo la fortaleza inexpugnable. Con una marca de 14-4 en casa y una racha de 15 victorias en sus últimos 17 encuentros, el equipo ha dejado atrás los 77 triunfos de la campaña anterior para convertirse en un contendiente a la Serie Mundia.

La marca de los Rays iguala al equipo de 2020 con el tercer mejor inicio de 40 juegos en la historia de la franquicia, superado por los equipos de 2023 (30-10) y 2010 (29-11). Los Bravos (28-13) son el único equipo en las Grandes Ligas con una mejor marca que Tampa Bay, que muchos analistas pronosticaron que serían el último lugar del este de la Americana.

La novena de Kevin Cash han ganado nueve de sus últimos 10 partidos y un impresionante 25 de 33 desde el 4 de abril, la mejor marca de la MLB, y tienen un asombroso récord de 19-3 contra rivales de la Liga Americana. De acuerdo con datos de MLB Network, los Rays son también el primer equipo de la División Este de la Liga Americana en ganar nueve de sus primeros diez partidos contra rivales divisionales desde los Blue Jays de 1992 (que también tuvieron un récord de 9-1).

Inician la semana con triunfo

El duelo ante los Blue Jays comenzó con la agresividad que caracteriza a esta versión de Tampa Bay. Jonathan Aranda inauguró el marcador con un elevado de sacrificio en la primera entrada, pero su momento estelar llegó en el quinto episodio, cuando desapareció la pelota ante los envíos de Kevin Gausman para poner el 7-3 en la pizarra

Aranda no estuvo solo. Richie Palacios aportó tres imparables y tres producidas, mientras que Chandler Simpson desquició a la defensiva canadiense con tres hits y dos bases robadas. La victoria fue para Drew Rasmussen (3-1), quien trabajó seis entradas sólidas permitiendo tres carreras, pese a los dos cuadrangulares del venezolano Andrés Giménez, quien cargó con la ofensiva de Toronto.

Los Rays tienen récord de 21-4 cuando anota cuatro carreras o más. Tampa Bay ha ganado 10 juegos consecutivos bajo ese parámetro, demostrando que su pitcheo, liderado por Ian Seymour y Hunter Bigge, únicamente necesita un margen mínimo para cerrar la puerta.

Mientras los Blue Jays ven cómo se alejan a ocho juegos y medio de la cima, los Rays de Aranda siguen rompiendo el mercado. En una era donde el dinero suele comprar títulos, Tampa Bay está demostrando que un presupuesto de 100 millones de dólares puede ser suficiente para dominar a los gigantes.