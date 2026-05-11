Kevin Álvarez se olvida de la eliminación del América desayunando birria y en su lujoso auto

La resaca emocional tras la eliminación del América en los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a los Pumas sigue calando hondo en el nido de Coapa. Mientras la afición azulcrema procesaba el amargo 6-6 global que los dejó fuera por la posición en la tabla, los integrantes del plantel reportaron por última vez antes de romper filas. Sin embargo, quien se robó todos los reflectores no fue precisamente por sus declaraciones en la cancha, sino por su peculiar forma de iniciar las vacaciones: disfrutando de una buena birria en la vía pública.

Kevin Álvarez conduciendo el balón. Mexsport

Kevin Álvarez, lateral derecho del conjunto americanista, se volvió tendencia en redes sociales después de que varios seguidores lo captaron desayunando en un puesto callejero aledaño a las instalaciones del club. Tras un torneo lleno de altibajos, el futbolista decidió que el mejor remedio para el trago amargo de la Liguilla era un plato de consomé y unos tacos, un gesto que dividió por completo las opiniones de los internautas.

UN PORSCHE 911 PARA IR POR LOS DE BIRRIA

Lo que más llamó la atención de los presentes no fue solo el apetito del jugador, sino el impresionante vehículo en el que arribó al lugar. Fiel a su estilo y a su conocida pasión por los motores de alta gama, Kevin llegó a la cita con el picante a bordo de un exclusivo Porsche 911 Carrera 2026. Este deportivo, que es el sueño de cualquier coleccionista, tiene un valor en el mercado mexicano que inicia en los 2.5 millones de pesos, aunque versiones más potentes como el GT3 pueden escalar hasta los 5.5 millones de pesos.

El contraste entre el lujoso auto alemán y el humilde puesto generó una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios defendieron la sencillez del defensa por comer "como cualquier mexicano", la mayoría de la fanaticada del América mostró su molestia. Para muchos, la imagen de Kevin disfrutando de la vida menos de 24 horas después del fracaso ante el máximo rival capitalino resultó una falta de respeto al luto deportivo que vive la institución.

EL INCIERTO FUTURO DE KEVIN ÁLVAREZ EN EL NIDO

Más allá del desayuno y el lujo sobre ruedas, la gran incógnita en el futbol de estufa es qué pasará con el exjugador de Pachuca. Aunque hace apenas unos meses se rumoró con fuerza su salida debido a una baja de juego pronunciada, la realidad es que el lateral logró cerrar el torneo Clausura 2026 con mejores sensaciones, recuperando parte de la titularidad en el esquema de la Liga MX.

Kevin Álvarez en un calentamiento con América. Mexsport

Hasta el momento, la directiva no confirmó ninguna lista de transferibles, pero la "limpia" tras la eliminación parece inminente. El futuro de Kevin Álvarez sigue en el aire; por un lado, su juventud y potencial lo mantienen como un activo valioso, pero por otro, su exposición constante en redes sociales y temas extra-cancha cansó a un sector de la directiva. Por ahora, el jugador se olvidó de las críticas y dio inicio a sus vacaciones, dejando en pausa la duda de si volverá a vestir la camiseta azulcrema para el próximo torneo o si este fue su último desayuno cerca de Coapa.