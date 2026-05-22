"Vamos con todo": Keylor Navas advierte a Cruz Azul para la vuelta

Pumas salió sin recibir goles en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido de ida de la final del Clausura 2026, pero gran parte de ese mérito se lo deben al portero Keylor Navas, quien en diversas ocasiones neutralizó los ataques de Cruz Azul.

El guardameta costarricense se erigió como la máxima figura de la noche al sostener un valioso empate sin goles, firmando atajadas que robaron los aplausos de los aficionados de Pumas frente a embates letales de jugadores como Agustín Palavecino y José Paradela, quienes estuvieron cerca de abrir el marcador, especialmente en el primer tiempo donde parecían tener el control desde la media cancha hasta el territorio enemigo.

La escuadra universitaria planteó un partido de resistencia frente a una Máquina que dominó la posesión e incluso reventó un balón contra el poste.

Keylor Navas fue la estrella del cero a cero para Pumas Jose Luis Melgarejo

Navas fue cuestionado al final del partido por TUDN sobre su estado físico luego del partido por la exigencia a la que fue sometido, a lo que dijo: “Estamos bien, me siento bien físicamente... Todo eso me motiva a seguir y bueno, vamos a seguir con esa motivación”.

El histórico arquero admitió abiertamente que el plan de juego desde el vestidor contemplaba soportar los ataques de Cruz Azul para poder aprovechar la localía en Ciudad Universitaria el próximo domingo y lanzó un mensaje contundente sobre la postura para ese juego.

“Son un gran equipo, para nadie es un secreto, entonces sabíamos que nos iban a atacar, que iban a jugar bien. Entonces, se esperaba un partido así... ahora toca recuperar, a descansar, a darle gracias a Dios por la vida y aprovechar en casa con nuestra afición”, declaró.

“Vamos con todo, yo creo que hay que ser serios, hay que respetar al rival. Estamos en nuestra casa con nuestra afición, esperamos a nuestra afición ahí a todo pulmón, como lo hacen siempre, y a salir a ganar el partido”, finalizó.