Pumas, con ventaja histórica tras el 0-0 en la final de ida

Cruz Azul dominó buena parte de la final de ida del Clausura 2026, pero el marcador nunca se movió. El 0-0 frente a Pumas UNAM dejó una sensación conocida en la historia de la Liga MX: el equipo que consigue el empate sin goles como visitante suele terminar llegando con ventaja al partido definitivo en casa.

Cruz Azul tuvo más tiempo la pelota, jugó varios minutos en campo rival y controló distintos lapsos del encuentro. Sin embargo, Pumas resistió la presión y además generó la oportunidad más clara de la noche, manteniéndose firme en un escenario complicado.

Ahora, la serie viajará a territorio universitario, donde la UNAM intentará apoyarse en un antecedente que se ha repetido varias veces en las finales del futbol mexicano.

Uno de los casos más recordados ocurrió en el Apertura 2018, cuando Club América empató 0-0 como visitante ante Cruz Azul y posteriormente levantó el campeonato en la vuelta. Ambos jugaron como locales en el eEstadio Azteca

También sucedió en el Clausura 2023, cuando Tigres UANL no logró tomar ventaja en el primer duelo en San Nicolás de los Garza, en el primer duelo frente a Chivas y terminó coronándose días después al definir en la casa del Rebaño Sagrado.

Incluso entre estos mismos protagonistas ya existe un antecedente similar. En la temporada 1978-1979, Pumas abrió la final como local y empató 0-0 contra Cruz Azul. En aquella ocasión, la serie terminó favoreciendo a La Máquina, que cerró el campeonato en el estadio Azul.

Con el empate del Clausura 2026, ya son 11 finales de ida que terminan sin goles en la historia del futbol mexicano, un marcador que muchas veces termina favoreciendo al club que logra resistir fuera de casa en el primer capítulo.

1970-1971: Toluca vs América

1976-1977: Leones Negros vs Pumas

1978-1979: Pumas vs Cruz Azul

1991-1992: León vs Puebla

*Invierno 1998: Necaxa vs Chivas

Clausura 2006: San Luis vs Pachuca

Apertura 2007: Pumas vs Atlante

*Apertura 2018: América vs Cruz Azul

*Clausura 2023: Tigres vs Chivas

Clausura 2025: América vs Toluca

Clausura 2026: Cruz Azul vs Pumas



*Ganó el equipo visitante en el juego de vuelta​

Ahora, Crz Azul intentará convertir ese antecedente histórico en una ventaja real rumbo al duelo definitivo por el campeonato del Clausura 2026.