Faitelson explota por mexicoamericanos en Chivas: "Son estupideces"

La previa del Clásico Nacional subió de temperatura y no precisamente por lo que pasó en la cancha. El polémico periodista David Faitelson volvió a sacudir las redes sociales con una postura tajante en defensa de la identidad actual del Chivas. Ante las críticas de un sector de la prensa y la afición que cuestiona la presencia de jugadores nacidos en Estados Unidos en el redil, el comunicador no se guardó nada y calificó esos argumentos como "estupideces".

Chivas cuenta con seis mexicoamericanos en su plantilla. Mexsport

La tradición de jugar únicamente con mexicanos fue, históricamente, el pilar del Guadalajara. Sin embargo, desde que la familia Vergara tomó el mando, la interpretación de los estatutos se flexibilizó para incluir a futbolistas con raíces mexicanas sin importar su lugar de nacimiento. Para Faitelson, dudar de la "mexicanidad" de estos elementos resulta irresponsable y falto de tacto social.

LA DEFENSA DE LOS MEXICOAMERICANOS Y EL ORGULLO PAISANO

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el analista lanzó un mensaje contundente que generó cientos de interacciones. "Todavía no encuentro que la Constitución mexicana dicte que sea obligatorio hablar castellano para ser mexicano", escribió con sarcasmo. Para él, los señalamientos contra los jóvenes que llegan desde el vecino país del norte ignoran el sacrificio de sus familias.

Faitelson enfatizó que estos futbolistas son hijos o nietos de personas que abandonaron el país para buscar una vida mejor y que, a través de las remesas, ayudan a la economía nacional. Actualmente, el plantel de Chivas cuenta con seis elementos bajo esta condición: Leonardo Sepúlveda, Daniel Aguirre, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Jonathan Pérez. El periodista consideró que tacharlos de "extranjeros" es una postura injusta que demerita el derecho de sangre de los deportistas.

CHIVAS LLEGA COMO FAVORITO ANTE EL AMÉRICA

Más allá de la política interna del club, Faitelson también aprovechó para analizar el presente deportivo de cara a la Jornada 6 del Clausura 2026. El próximo sábado 14 de febrero, el Estadio Akron recibirá una edición más del Clásico Nacional, y para el periodista, no hay duda de quién manda en este momento.

Efraín Álvarez celebrando un gol con Chivas. Mexsport

"Chivas llegará como favorito al clásico... Sería injusto demeritar su temporada", aseguró el comunicador. Su argumento fue simple y directo: el Rebaño juega mejor al futbol que el América en la actualidad. Las estadísticas respaldan esta visión, ya que el conjunto tapatío marcha como líder general con paso perfecto y 15 puntos de 15 posibles.

Por el contrario, las Águilas del América viven una realidad distinta, ubicándose en la octava posición con apenas 8 unidades. Esta diferencia de rendimiento puso la balanza a favor de los dirigidos por el Rebaño, aunque en un partido de esta magnitud todo puede suceder. Lo que es un hecho es que las declaraciones de David Faitelson pusieron el sazón necesario a una semana donde se juega más que solo tres puntos en el futbol mexicano.