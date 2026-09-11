Faitelson anticipa a los tres candidatos a suplir a Ivar Sisniega en la FMF

Ivar Sisniega se encamina a dejar su cargo como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, y son tres los candidatos a tomar su lugar, anticipó el periodista David Faitelson.

En el programa Línea de 4 de TUDN, Faitelson anticipó los motivos que orillan al federativo a marcharse en la próxima Asamblea Ordinaria de la Liga MX.

“ Está afuera… Hay cosas que no gustan de Ivar al comisionado Mikel Arriola ni a otros personajes. Están buscando a alguien como Fran Iturbide, joven y de otro estilo”.

En la transmisión, luego del análisis del discurso de directivos, por la presentación de Rafael Márquez, como nuevo entrenador de la selección mexicana, junto a su cuerpo técnico, el periodista mencionó más razones por la que se buscó desde antes del mundial, la salida del actual presidente ejecutivo de la FMF.

“Era gente de Juan Carlos Rodriguez, entre las cosas que no gustaron fue su postura, de admitir que una liga importantes se juega con ese sistema de ascenso y descenso.

“En segundo lugar, sobre las limitaciones a imponer a Rafael Márquez para el partido contra Colombia, de supuestamente, llevar dos jugadores de cada equipo, según mis fuentes ya lo querían echar antes del mundial, pero desistieron para no distraer a Javier Aguirre”.

Tres candidatos a la vista

En la conversación, David Faitelson también enumeró a los candidatos que se perfilan a suplir a Ivar Sisniega.

“Uno es Enrique Nieto, cuyo único pasado es que su papá fue representante de jugadores, pero eso no tiene nada que ver. Es muy querido y respetado en la Federación Mexicana de Futbol”, describió en relación a lo que diversos medios han anticipado a lo largo del día.

Por la inexplicable ausencia de Sisniega en la presentación de Rafa Márquez y sus objetivos rumbo al Mundial 2030, Faitelson amplió en el tema de los demás candidatos a tomar la presidencia de la FMF.

“El otro candidato es Iñigo Riestra, actual, secretario general de la FMF, un hombre brilla, dicen que conoce bien el reglamento, lleva bien las relaciones con Concacaf y FIFA, un hombre a tomar en cuenta.

“Y número tres, Edgar Martínez, que también es una persona con una capacidad, tipo inteligente, muy innovador, se ha mantenido ahí a pesar de que Juan Carlos se fue y levanta la mano para la presidencia de la Federación".