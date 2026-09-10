"Aunque nos desarmen, siempre prestaremos jugadores a la Selección": Matías Almeyda

El técnico del Monterrey, Matías Almeyda, tiene ese sentido de la solidaridad que pocos entrenadores de la Liga manifiestan abiertamente. Aceptó que prestar jugadores a la Selección Nacional Mexicana es un honor, a pesar de que desarmen su equipo.

Cree Almeyda en aquel viejo precepto de “todos para uno”, una idea mosquetera que pocos clubes profesan a la hora de la verdad cuando ven sus intereses peligrar y entonces reclaman el regreso de sus jugadores o no los prestan.

“Como entrenadores siempre es lindo cuando te llaman jugadores a la selección, porque quiere decir que se levantó un nivel. Interiormente nos desarman, pero no importa, asumimos esas cosas positivas que tiene esto”.Matías Almeyda respalda el trabajo de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

Matías Almeyda respalda el trabajo de Rafael Márquez

Almeyda, quien tuvo un periplo que le hizo volver a México, tras pasar por España y Grecia, alabó que Rafael Márquez continúe trabajando con la Selección Nacional.

Matías Almeyda ayuda siempre al futbol mexicano con sus opiniones. (Mexsport)

“Seguramente tiene más claro los jugadores que quiere, lo ve mejor que los que estamos desde afuera”.

Lo curioso es que Matías Almeyda no conoce personalmente a Rafael Márquez, pero sin miedo se atrevió a aseverar que es la mejor elección actualmente para dirigir a la Selección Mexicana, después de trabajar como auxiliar de Javier Aguirre.

“Es un entrenador con experiencia, el haber estado en un Mundial, de haber jugado a un nivel muy alto. No lo conozco personalmente, pero sé que le puede aportar muchísimo al futbol mexicano”.

A punto de disputar su primer clásico regio

Almeyda está a las puertas de jugar su primer Clásico del Norte, cuando este sábado su equipo enfrente a los Tigres, y ha comenzado a empaparse de la pasión que despierta este duelo en tierras regias.

Almeyda enfrentará con Rayados su primer clásico ante Tigres. Mexsport

“Siempre hay cosas por mejorar. Lo importante es verlas, pero estamos enfocados en que el torneo no es solamente un partido ni tampoco es la revancha de nada. Va a ser nuestro primer partido, yo como entrenador, en un clásico. Entonces, no hay revancha. Es el inicio de una nueva era con respecto a los clásicos”.