Rafael Márquez presenta a su Cuerpo Técnico en el Tri ¿Quiénes son?

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana está completo. Andrés Guardado encabeza al equipo de trabajo del seleccionador Rafael Márquez.

Después de un par de semanas, para ajustar detalles contractuales con la Federación Mexicana de Futbol, Rafa tiene listo a quienes lo acompañarán en su debut en el banquillo en septiembre próximo contra tres rivales sudamericanos (Colombia, Perú y Chile), además de Estados Unidos.

La lista de auxiliares está conformada por los auxiliares Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, el entrenador de porteros Xabier Mancisidor y el preparador físico Pol Lorente.

"En conjunto, el cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales", presumió la FMF en la oficialización".

De este modo, el equipo de trabajo de Rafael Márquez ya comienza la planeación de los juegos amistosos que marcarán su debut en el ciclo rumbo al Mundial 2030.

Colombia hará los honores en el duelo de preparación del 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

México se medirá a Perú el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

En la agenda se pactó un amistoso contra la Selección de Estados Unidos, el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El último amistoso rumbo a la Concacaf Nations Leagues será ante Chile, el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.