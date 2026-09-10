¿Se va Ivar Sisniega? Su ausencia en la presentación de Rafa Márquez alimenta la versión de una sacudida en la Femexfut

La presentación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana tuvo un ausente que no pasó desapercibido. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, no apareció en el acto que marcó oficialmente el inicio del nuevo ciclo del Tricolor rumbo al Mundial de 2030.

La ausencia tomó otra dimensión después de que David Faitelson revelara que los días de Sisniega al frente de la FMF podrían estar contados.

¿Qué provocó la ruptura con Sisniega

De acuerdo con la información difundida por el periodista, existe molestia de Mikel Arriola con algunas declaraciones realizadas por Sisniega y la relación entre ambos habría entrado en una zona de tensión que podría terminar con la salida del directivo.

La versión va más allá y coloca a Enrique Nieto como el principal candidato para ocupar la presidencia ejecutiva de la FMF en caso de concretarse el movimiento.

Nieto actualmente ocupa el cargo de secretario general adjunto de la Federación y ha formado parte de la estructura directiva que acompaña el proyecto del futbol mexicano. Su nombre, por tanto, no sería ajeno a la operación interna del organismo.

La ausencia de Sisniega resulta llamativa porque la conferencia de este jueves estaba diseñada para presentar el nuevo proyecto de la Selección Mexicana encabezado por Márquez. El técnico fue acompañado por integrantes de su cuerpo técnico y respondió durante más de una hora a las preguntas de los medios sobre el proyecto rumbo a 2030.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado la salida de Ivar Sisniega ni el nombramiento de Enrique Nieto como su sustituto. De hecho, la información institucional de la FMF todavía identifica a Sisniega como presidente ejecutivo.