Plan de continuidad de la Selección Mexicana rumbo a 2030

La Selección Mexicana de Futbol dio el banderazo inicial al “Plan de continuidad” para llegar al Mundial de 2030 que se realizará en España, Portugal y Marruecos.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, fue el encargado de darle la bienvenida a Rafael Márquez como el nuevo técnico del equipo nacional, cerrando así su etapa de auxiliar con Javier Aguirre y dando un paso adelante para sentarse en el banquillo del Tri.

“Tenemos claro un plan de continuidad ahora con Rafa Márquez. El ciclo 2024–2026 permitió consolidar una base de jugadores, y la siguiente etapa se enfoca en evolucionar el proceso para llegar al Mundial 2030 en la mejor forma competitiva, con una base consolidada y preparación integral… cuenta con todo el apoyo de la Federación”, subrayó el comisionado Arriola.

Rafa Márquez apuntó que tiene en la mira a 60 jugadores para su ciclo Mexsport

La FMF, desde la contratación del 'Vasco' Aguirre, apostó por un proyecto a largo plazo; por ello incluyó a Rafa Márquez como auxiliar técnico, con la idea de que pudiera absorber el conocimiento del entrenador, inmiscuirse en el día a día de los jugadores y entender el manejo del equipo más importante de México.

Rafa Márquez toma el mando del Tri hacia 2030

Para el conjunto nacional era fundamental mantener la esencia que el equipo mostró durante la Copa del Mundo, por lo que darle la titularidad a Márquez en la Selección Mayor era el paso necesario dentro de la reestructuración.

“Empezamos un proceso de continuidad, un proceso a largo plazo. El equipo más importante de esta federación es la selección mayor para el mundial y nosotros vamos invertirle tiempo, esfuerzo y recursos para que esta selección tenga cuatro años de preparación”, señaló Arriola.

Con la idea de mantener el romance con la afición mexicana, la cual registra un 84 por ciento de satisfacción con el desempeño reciente, el proyecto del Tri apunta a consolidar sus resultados en la cancha.

“El objetivo principal es que la afición se sienta bien representada por el equipo que ve en la cancha, que se sienta identificada, los que más queremos ganar somos nosotros”, sumó Duilio Davino, quien se mantendrá en su cargo como Director Deportivo de Selecciones Nacionales.