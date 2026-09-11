Antonio Vergara, jugador del Napoli, descarta jugar por México porque quiere más a Italia

La historia de Antonio Vergara y la Selección Mexicana duró apenas unos días. El futbolista del Napoli, que la semana pasada comenzó a ser colocado en el radar del Tricolor por una supuesta ascendencia mexicana, finalmente no será convocado y su futuro internacional está enfocado en Italia.

El nombre de Vergara comenzó a generar revuelo después de que algunos periodistas que siguen el futbol italiano sin más, señalaran que el jugador tendría raíces mexicanas. La versión rápidamente tomó fuerza, sobre todo por el momento que vive el mediocampista del Napoli y por el inicio de la nueva etapa de Rafael Márquez.

Incluso, en redes sociales comenzaron a circular elementos que parecían alimentar la posibilidad, como historias de Instagram en las que aparecían familiares de Vergara realizando visitas a México. Sin embargo, esas imágenes nunca representaron una prueba de ascendencia mexicana ni de una eventual elegibilidad para el Tricolor.

Representante de Vergara aclara su futuro

La situación quedó prácticamente cerrada este jueves. De acuerdo con información del representante del jugador, Mario Giuffredi, las versiones sobre una posible convocatoria de Vergara con México son falsas.

Mateo Giufreddi, representante de Antonio Vergara, aceptó que el jugador sólo quiere estar con Italia. Especial

El agente fue contundente: "Vergara representará a Italia". El futbolista de 23 años ya tiene antecedentes con las selecciones juveniles italianas, aunque esas participaciones por sí mismas todavía no le impedían representar a México si hubiera cumplido con los requisitos correspondientes.

En la presentación de Rafael Márquez como nuevo entrenador del Tri, realizada este jueves, el técnico habló de sus planes para el nuevo proceso, pero no mencionó a Antonio Vergara ni lo presentó como una opción para sus primeras convocatorias. Márquez dejó claro que pretende dar continuidad al trabajo anterior y potenciar a los futbolistas mexicanos.

Vergara quiere representar a Italia, no a México

Así termina, al menos por ahora, la historia de Vergara y México: el jugador seguirá su camino con Italia y el Tricolor tendrá que buscar otras opciones para fortalecer su proyecto rumbo al Mundial 2030.