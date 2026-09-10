Alfonso “Plátano” Alvarado le marca un golazo a Keylor Navas y entra a una lista especial

Pudo ser elegido el mejor jugador del partido, pero el León perdió y Alfonso "Platano"Alvarado se quedará con unbello recuerdo para toda su vida mezclado con una derrota. Ya tendrá que contarle a sus hijos o nietos esta aventura en el futbol, porque consiguió un golazo de tijera precisamente ante el internacional Keylor Navas. El delantero de León encontró la manera de vencer al experimentado arquero con una de esas anotaciones que se disfrutan toda la vida.

Porque marcarle a Keylor Navas no es cualquier cosa. El costarricense construyó una carrera internacional de primer nivel, fue figura del Real Madrid, ganó tres Champions League y durante años estuvo considerado entre los mejores porteros del mundo. También defendió los arcos de equipos como Levante, París Saint-Germain y Nottingham Forest, además de ser durante mucho tiempo el gran referente de Costa Rica.

Por eso, el “Plátano” Alvarado ya tiene una historia para contarle a sus nietos: algún día podrá decir que le hizo un golazo de tijera a Keylor Navas.

Los otros golazos que Keylor Navas ha recibido en su carrera

La historia del arquero tico también tiene varios capítulos protagonizados por grandes anotaciones. Uno de los más espectaculares llegó en 2025, cuando Leonardo Heredia le marcó una impresionante media chilena jugando con Central Córdoba cuando el portero tico estaba en Newell's. Fue, además, el primer gol que Navas recibió con el conjunto argentino.

En México también hay antecedentes recientes. Alejandro Zendejas le hizo un auténtico golazo con América, en un partido frente a Pumas, con un disparo colocado que terminó lejos del alcance del costarricense.

Y hay otro que merece una mención especial: Santiago Giménez marcó una espectacular tijera ante Costa Rica en la Copa Oro 2025, aunque el festejo duró poco porque el VAR determinó que existía fuera de juego y la anotación fue anulada.

Golazo del Pocho Guzmán a Keylor Navas

También Víctor “Pocho” Guzmán logró vencer a Navas con una extraordinaria volea en un México-Costa Rica de 2018.

El gol del Pocho Guzmán a Navas en un amistoso de México vs Costa Rica en 2018. captura de pantalla

Ahora, el nombre que se suma a esa lista es el del “Plátano” Alvarado. Sucede que hay goles que se cuentan una y otra vez, incluso cuando pasan los años.