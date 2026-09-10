Los Pumas 'cantan' bajo la lluvia y vencen al León para resurgir en el Apertura '26 de la Liga MX

Pumas venció 3-1 al León en el partido pendiente de la fecha siete del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro marcado por la lluvia y por la lesión de Cristian “Chicote” Calderón.

Juninho Vieira, Robert Morales y Pedro Vite marcaron para los universitarios, mientras que Alfonso “Plátano” Alvarado consiguió el empate momentáneo para la visita.

La lluvia apareció antes que los goles en el Estadio Olímpico Universitario y acompañó buena parte del desarrollo del partido. La entrada en el recinto fue mejorando conforme avanzaron los minutos del primer tiempo. El tráfico en un día hábil en la Ciudad de México retrasó la llegada de algunos aficionados.

Adiós Chicote Calderón, se fue lesionado

Antes de que llegaran los goles, Pumas recibió una señal de alerta. Al minuto 16, Cristian “Chicote” Calderón tuvo que abandonar el terreno de juego después de realizar un disparo que se fue por un costado de la portería.

Pumas y León se enfrentaron bajo la lluvia y hubo goles y golpes. Mexsport

El futbolista terminó tendido sobre el campo y, con un evidente gesto de dolor, se tocó la ingle izquierda. Ángel Azuaje ingresó en su lugar y recibió una amonestación del central Pérez Villalobos por adelantarse durante el cambio.

A la espera de un diagnóstico oficial, Calderón se suma a las bajas de Sebastián Córdova, Álvaro Angulo, César “Chino” Huerta y José Juan Macías para el conjunto dirigido por Esteban “Tano” Solari.Pumas toma ventaja con gol de Juninho Vieira

Pumas toma ventaja con gol de Juninho

Cuando el primer tiempo se acercaba al final y la lluvia apretaba sobre el sur de la Ciudad de México, Pumas encontró la ventaja. Rodrigo “Toti” López envió un centro potente desde el sector derecho y Juninho Vieira apareció en el primer palo para rematar y poner el 1-0.El Plátano Alvarado marca un golazo de tijera ante Keylor Navas

Partido pendiente de la semana pasada que se jugó bajo una fuerte lluvia en el primer tiempo. Mexsport

León encontró la igualdad al minuto 53. Nathan Silva no consiguió cortar un servicio hacia el área y únicamente levantó la pelota, que quedó a disposición de Alfonso “Plátano” Alvarado. El delantero visitante resolvió la jugada con una espectacular tijera para establecer el 1-1.

Los menos de cien aficionados del León presentes en el estadio celebraron el empate, mientras la afición local comenzó a mostrar desesperación y surgieron reclamos desde las gradas.Robert Morales devuelve la ventaja a Pumas

Robert Morales revivió a Pumas

La reacción de Pumas llegó al 69’. Luciano Herrera mandó un centro desde el sector izquierdo y Robert Morales apareció para conectar de cabeza y devolverle la ventaja al conjunto universitario.

En el cierre, Pumas controló el partido y evitó que León generara mayor peligro sobre la portería de Keylor Navas. El arquero costarricense había tenido dos intervenciones importantes durante la primera mitad, suficientes para que la afición auriazul coreara su nombre.Pedro Vite sentencia el triunfo de Pumas

Cuando el partido llegaba al final, Pedro Vite se encontró con un balón a las afueras del área tras un cobro de tiro de esquina. El ecuatoriano sacó el disparo hacia el palo de la izquierda y fue imposible de atajar para Óscar García.

Pumas ahora viaja a jugar contra Chivas

Pumas cerró el partido pendiente consiguiendo tres puntos en casa y ahora deberá preparar su siguiente compromiso con bajas importantes. El conjunto universitario viajará a Guadalajara para enfrentar a Chivas el próximo domingo, mientras León recibirá al Atlético de San Luis el lunes 14 de septiembre.