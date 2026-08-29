Rafa Márquez y Memo Ochoa rinden homenaje a Fuerzas Armadas y policía

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, y el exportero Guillermo Ochoa encabezaron la ceremonia de homenaje para las Fuerzas Armadas y la Policía capitalina que custodiaron la logística de seguridad de la Copa del Mundo 2026.

La presencia de ambos referentes del futbol nacional provocó una ola de emociones en las gradas del Estadio Banorte previo al juego del América y Puebla, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Rafael Márquez y Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca Redes Sociales

Cada vez que Rafa y Memo eran enfocados por las cámaras, la afición se rendía en imponentes gritos y ensordecedores aplausos.

Alejandra Frausto, titular de la secretaría de Turismo de la Ciudad de México también hizo acto de presencia, mientras que los encargados de entregar reconocimientos institucionales fueron Enrique Nieto, secretario general adjunto de la Federación Mexicana de Futbol, y Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas.

Para recibir el homenaje por parte de la FMF, las Fuerzas Armadas de México estuvieron representadas por el Gral. De División D.E.M. Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y el Gral. De la Brigada D.E.M. Román Villalvazo Barrios.

Por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) estuvo el comisario en jefe Cristian Sumano, el comisario Rogelio Ramón Hipólito y el comisario jefe Carlos Mario Zepeda.

En la ceremonia se entonó el Himno Nacional de México por la Banda de Música, Coro y Banda de Guerra de las Fuerzas Armadas (74 elementos), mientras que una bandera gigante fue desplegada por 120 militares y por la Banda de Guerra.

Posterior a que las gradas del estadio tres veces mundialista vibraron, en las pantallas del estadio se proyectó un video con un emotivo mensaje para quienes hicieron posible la seguridad durante el Mundial 2026.

“La Federación Mexicana de Futbol y el Estadio Banorte otorgan el presente reconocimiento por su compromiso, entrega y profesionalismo en el resguardo del Mundial de la FIFA 2026, de la afición y equipos que acudieron a este recinto”, destacó la FMF en sus diversas plataformas.