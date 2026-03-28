Senegal desafía al mundo y presume trofeo de la Copa Africana pese a sanción

La selección de Senegal transformó el escenario de un partido amistoso en una declaración de principios política y deportiva. Antes del silbatazo inicial frente a Perú en Saint-Denis, los jugadores senegaleses saltaron al césped del Stade de France cargando el trofeo de la Copa Africana de Naciones (CAN), la misma pieza de orfebrería que la Confederación Africana de Futbol (CAF) les ordenó devolver apenas el pasado 17 de marzo.

El acto, respaldado por una vuelta de honor y la presencia de la superestrella Youssou Ndour, fue un desafío directo a la resolución que declaró a Marruecos como campeón de la edición 2025. El capitán Kalidou Koulibaly y el guardameta Edouard Mendy elevaron el trofeo hasta el palco presidencial, colocándolo frente al dirigente de su federación, Abdoulaye Fall, en un gesto de soberanía deportiva que encendió a los miles de aficionados presentes en París.

El origen del caos en Rabat

La controversia que hoy divide al futbol africano nació el 18 de enero en la final disputada en Marruecos. Con el marcador empatado sin goles en el tiempo de descuento, el árbitro concedió un penal a favor de los anfitriones, lo que provocó que el plantel senegalés abandonara el campo en señal de protesta.

Tras un retraso de 17 minutos, y bajo la mediación de Sadio Mané, Senegal regresó para ver cómo Brahim Díaz fallaba el cobro. En la prórroga, Pape Gueye marcó el gol que, en la cancha, les dio el triunfo por 1-0. Sin embargo, la oficina de la CAF determinó semanas después que el abandono del terreno de juego sin permiso arbitral constituía una infracción grave, otorgando la victoria por 3-0 a Marruecos administrativamente.

Un título que se define en los tribunales

Para la delegación senegalesa, el trofeo físico que pasearon por la capital francesa sigue siendo de su propiedad legítima. La Federación Senegalesa de Fútbol presentó formalmente un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando anular el fallo de la CAF.

El TAS ha declarado que se pronunciará sobre el asunto 'lo antes posible'", cita el reporte oficial sobre el proceso que mantiene en vilo la validez del palmarés africano.

Mientras los tambores tradicionales resonaban desde la Basílica de Saint-Denis hasta las gradas del estadio, Senegal dejó claro que no entregará el metal dorado sin una batalla legal definitiva.

Nicolas Jackson celebra la primera anotación del encuentro. REUTERS

En la cancha, Senegal se adelantó a Perú con gol de Nickolas Jackson al minuto 41. Al momento de publicarse esta historia, el encuentro estaba en el medio tiempo.