FIA explica la falla del acelerador en Malasia y la solución para evitar más problemas en la F1 

El arranque del Gran Premio de Bahréin en Malasia trajo diversas críticas y quedó marcado por la forma en que diversos coches de la parrilla comenzaron a perder potencia en el momento de la vuelta de formación detrás del safety car, una orden que se dio ante las condiciones de lluvia que imperaban en el trazado de Sepang.

Durante los giros de formación, diversos monoplazas como el Red Bull de Max Verstappen, el Ferrari de Lewis Hamilton, el Haas de Esteban Ocon y el Cadillac de Valtteri Bottas, sufrieron una pérdida de potencia y una nula respuesta del acelerador.

En un inicio, la FIA señaló que se trataba de un problema de software y que realizarían un estudio para determinar las causas finales y evitar que vuelva a repetirse.

El análisis de la FIA tras el caos de Malasia

Tras realizar un análisis exhaustivo de la telemetría y los sistemas electrónicos de las escuderías, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer los resultados finales de su investigación, aclarando el origen del fallo informático que detuvo el arranque de la competencia.

De acuerdo con el informe oficial del organismo rector, la falla se generó por un problema de software en la gestión de las unidades de potencia bajo condiciones de lluvia, específicamente en los sectores del circuito donde se aplicó una restricción de potencia máxima de 250 kW, fue en estos puntos donde algunos monoplazas que rodaban a bajas revoluciones por minuto sufrieron una caída de potencia mayor a la programada originalmente.

Lewis Hamilton sufrió problemas en la primera arrancada del Gran Premio de Bahréin en Malasia. REUTERS

Esta situación generó que el acelerador no respondiera de la manera adecuada en algunos tramos del circuito.

La FIA desmintió las versiones que señalaban una falta de preparación, precisando que el programa informático fue simulado previamente por los equipos y probado en pista durante las prácticas libres de los Grandes Premios de Bélgica y Países Bajos.

Sin embargo, el organismo rector señaló que las bajas velocidades registradas en la vuelta de formación de Sepang crearon una mezcla de factores que no se habían considerado y que resultaron inéditos, provocando la falla mencionada.

En carrera y tras un largo retraso de casi una hora, el equipo técnico del organismo identificó la falla y envió un parche de actualización a los equipos para poder volver a correr.

La FIA confirmó que mantendrá esta configuración actualizada para el Gran Premio de Singapur en caso de lluvia, mientras que prepara una actualización definitiva del sistema que se usará en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin en unas semanas.