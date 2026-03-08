Álvaro Fidalgo y Betis caen ante Getafe bajo la mirada de Javier Aguirre

El mediocampista naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, saltó nuevamente como titular con el Real Betis, pero en esta ocasión la fortuna le dio la espalda. La escuadra sevillana sufrió un doloroso descalabro de 2-0 en su visita a la cancha del Getafe, en un duelo correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga española.

Lo más destacado de este compromiso ocurrió en las gradas del imponente estadio Coliseum. El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, continuó con su intensa gira de trabajo por el continente europeo y aprovechó la oportunidad para observar de cerca el desempeño del exjugador americanista en una de las ligas más exigentes del mundo.

Jugador del Getafe frente a Álvaro Fidalgo. Foto de X: @GetafeCF

UNA DURA DERROTA PARA ÁLVARO FIDALGO Y EL BETIS

El mediocampista arrancó el partido y disputó 61 minutos de intensa actividad en el terreno de juego. Fidalgo intentó tomar los hilos del partido y conectar con los atacantes, pero la férrea marca del conjunto local neutralizó gran parte de sus virtudes. Finalmente, el estratega bético decidió sustituirlo y envió a la cancha a Pablo Fornals, justo cuando el cuadro azulón ya dominaba el marcador por dos goles de diferencia.

Las anotaciones que sentenciaron la caída del cuadro andaluz llegaron por conducto de Kiko, quien abrió la cuenta a los 28 minutos, y del flamante refuerzo ofensivo Martín Satriano, quien clavó el segundo tanto en el tiempo agregado de la primera mitad (45+1').

Jugadores del Getafe celebrando. Foto de X: @GetafeCF

Este duro tropiezo complicó seriamente las aspiraciones del conjunto bético. La escuadra verdiblanca se alejó peligrosamente de los codiciados puestos que otorgan boleto a la Champions League. Tras esta derrota, el equipo se estancó en la quinta posición de la tabla general con 43 puntos, quedando a nueve unidades de distancia del Villarreal, cuadro que actualmente ocupa el cuarto peldaño.

JAVIER AGUIRRE SIGUE DE CERCA A ÁLVARO FIDALGO

La presencia del 'Vasco' Aguirre en España resulta fundamental para el futuro del Tricolor. El estratega nacional analizó detalladamente el accionar del mediocampista, quien ligó su quinta titularidad consecutiva en el futbol español y buscó marcar diferencia como en sus actuaciones pasadas.

Javier Aguirre observó a Álvaro Fidalgo. Captura de pantalla

Todo indica que el talentoso jugador vestirá por primera vez la camiseta de la Selección Mexicana durante la próxima Fecha FIFA. En esta ventana internacional, el equipo azteca sostendrá dos duelos amistosos de altísimo nivel: primero chocará contra Portugal en el Estadio Banorte y posteriormente medirá fuerzas ante Bélgica en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Cabe recordar que, justo antes de concretar su fichaje con el Real Betis, el jugador completó exitosamente su trámite de cambio de federación ante la FIFA, trabajando de la mano con la Federación Mexicana de Futbol para ser totalmente elegible.