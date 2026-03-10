Álvaro Fidalgo será convocado a los partidos de México contra Portugal y Bélgica

Álvaro Fidalgo vive sus primeras semanas en Europa con el Betis y es un hecho que Javier Aguirre le brindará su primera convocatoria con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, donde el Tri recibirá a Portugal en el Estadio Azteca y enfrentará a Bélgica días más tarde.

El mediocampista se convirtió en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del América, lo que le brindó la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente, llegando al Betis de Sevilla, mismo que disputa la Europa League y buscará imponer condiciones en los Octavos de Final frente al Panathinaikos de Grecia.

Desde su arribo a España, El Maguito se convirtió en titular con Betis, arrebatándole el sitio a Nelson Deossa y acumulando minutos que lo ponen como uno de los pilares de Manuel Pellegrini en estos últimos compromisos.

Por lo anterior, y una vez cumplidos todos los trámites de naturalización ante el órgano rector del futbol, Álvaro Fidalgo se reunió con Javier Aguirre en España para ser convocado a la siguiente Fecha FIFA, donde el Tri se medirá a Portugal y Bélgica.

De acuerdo a información de David Medrano, Betis ya recibió el apartado de convocatoria por parte de la Selección Mexicana para Álvaro Fidalgo, por lo que –a menos de una lesión o decisión de último momento- el mediocampista será llamado para finales de mes.

Será la primera oportunidad de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana, donde intentará aprovechar los minutos sobre el terreno de juego (y hasta en los entrenamientos) para convencer a Javier Aguirre y compañía y regresar a una convocatoria con el Tri antes del Mundial 2026, deseando ser parte de los 26 jugadores que representen al país azteca en la próxima justa mundialista.

Estos son los partidos, fechas y horarios que estará disputando la Selección Mexicana a fin de mes:

México Vs Portugal / sábado 28 de marzo – 19:00 horas.

México Vs Bélgica / martes 31 de marzo – 19:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Javier Aguirre ha dirigido 27 partidos a la Selección Mexicana en esta tercera etapa en el banquillo del Tri. Mexsport

BFG