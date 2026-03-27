De Melquiades Sánchez a una voz femenina: La metamorfosis del sonido en los Mundiales de México

Cualquiera que haya ido al Estadio Azteca antes de 2018 recordará un tipo de voz que aparecía en el fondo del estadio y a veces no se entendía bien lo que decía.

Esa voz tenía un rasgo distintivo, la suavidad de la entonación y el énfasis para mantener controlado el ritmo. Era de igual forma perceptible si se veía la televisión en la década de los 80 y 90.

Melquiades Sánchez Orozco fue la voz del Estadio Azteca -hoy Banorte- desde su fundación en 1966. "Realmente fue dos semanas después de que se inauguró, pero la verdad es que fui el primero por los altavoces", recordó alguna vez.

En un breve lapso se le apareció la Copa del Mundo de 1970 de la que formó parte dando las alineaciones, los cambios y los avisos de los niños que se extraviaban en el estadio.

"Al niño... lo esperan sus familiares en la puerta 3".

LA VOZ DE DON MELQUIADES, INOLVIDABLE

El tono aflautado, armónico y hasta discreto, con tonos de terciopelo hacía más llevadera la ansiedad hasta que aparecía el chamaco.

Don Melquiades en una de tantas tardes de futbol. Archivo

Fue de esa forma que en Televisa tuvieron la virtud de llevarlo a grabar comerciales de ayuda a la comunidad en la que precisamente Don Melquiades Sánchez Orozco instituyó el famoso, "Canal 5 al servicio, se solicita su colaboración para ayudar a localizar a...".

Su voza en realidad era auténtica, tan colosal como el mismo estadio Azteca y acompañante generacional hasta que comenzó su declive físico.

En su mejor momento quizá vio el Mundial de 1986. Su palco, en la parte alta del estadio era su guarida, acompañado siempre por su esposa. Cantaba al anotador de cada gol, como los de Maradona ante los ingleses o el de Manuel Negrete de tijera ahí en el pasto sagrado.

"Yo no soy la voz del estadio, sino las voces de todos los aficionados se hacen una. A mí me da vida el estadio. Cada día que trabaje fue como una suerte de torero, era el destino", señaló al recapitular su carrera.

¿QUIEN SERÁ LA VOZ DEL ESTADIO?

"Me asombro de haber pasado tantos años aquí, la verdad es que me voy a morir, pero este inmueble seguirá y yo espero que me recuerden con la alegría con la que trabajé. El estadio será moderno, como los pintores, como Rembrandt o Van Gogh, que están vigentes, al Azteca le pasa exactamente lo mismo... seguirá, aún sin mí".

Melquiades Sánchez, locutor de la XEW y que vivió prácticamente a la par del estadio Azteca, fue la voz de los dos Mundiales que se han hecho.

Para este tercero, se replantea el hecho de que la voz del estadio tiene que ser especial y hasta espectacular. El comité organizador se debate en buscar opciones, aunque por el momento, Nina Cervantes, quien tiene experiencia al haber sido la presentadora del América por varios años, lleva mano. Al menos por ahora, estará en el juego de México contra Portugal, pero no es seguro que siga para el Mundial.

Nina Cervantes será la voz del estadio Azteca en la reinauguración. IG/ @ninacervantesvo

Lo cierto es que como Melquieades, dificilmente habrá otra voz.