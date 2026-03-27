Coyoacán tendrá operativo permanente por Semana Santa

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, arrancó en Coyoacán el Operativo Especial de Seguridad, con acciones de vigilancia 24/7 en todas las colonias de la demarcación y en el que participan elementos de Escudo Coyoacán, en coordinación con la policía capitalina y fuerzas federales.

Del 27 de marzo al 12 de abril, durante Semana Mayor y Pascua, se reforzarán recorridos de vigilancia, patrullaje en calles, avenidas principales y secundarias.

Además, se intensificarán las acciones de proximidad social y vigilancia, anunció el alcalde Giovani Gutiérrez, al dar el banderazo de salida al dispositivo policial.

Foto: Especial

Reforzaremos el Casa por Casa; el patrullaje en calles, avenidas principales y secundarias. Vamos a trabajar 24/7 para garantizar seguridad, tranquilidad, orden y movilidad”, garantizó.

Lo que se busca es que la ciudadanía disfrute del periodo vacacional de Semana Santa “con seguridad, orden y tranquilidad”, afirmó.

Para ello, Giovani Gutiérrez destacó que la coordinación con el gobierno central y con instituciones federales, como la Defensa, Marina y Guardia Nacional, ya que eso es clave para garantizar resultados.

Sin duda, el trabajo en equipo hace que seamos más fuertes y el resultado es poder brindarle seguridad a vecinos y visitantes”, expresó.

Además, recordó ante vecinos de la alcaldía, que este sábado, debido al partido México-Portugal, con el que se reinaugurá el Estadio Azteca, se establecerán perímetros de acceso controlado en vialidades como Periférico, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula y Calzada de Tlalpan.

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Para ingresar a la zona se requerirá de credencial de elector o comprobante de domicilio.

Por último, Giovani Gutiérrez llamó a los habitantes de Coyoacán a vivir las celebraciones en paz.

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