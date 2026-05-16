Tepatitlán se corona en la Liga de Expansión; gran augurio para Cruz Azul

Tepatitlán se coronó en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión al vencer 1-0 a la Jaiba Brava, lo que resalta como un gran augurio para Cruz Azul, ya que la última vez que los tapatíos levantaron el título, La Máquina hizo lo propio en el Guard1anes 2021.

El primer capítulo de la Final de Liga de Expansión se llevó a cabo el sábado 9 de mayo desde la cancha del Estadio Tamaulipas, donde igualaron 0-0 para que este día, con un tanto en solitario por parte de Omar Islas al minuto 10, Tepatitlán se coronara frente a su gente en el Tepa Gómez.

Tepatitlán consiguió su boleto al Campeón de Campeones de la Liga de Expansión, mismo que -en un mundo ideal- daría el boleto a la Liga MX en caso de resultar ganador frente al monarca del Apertura 2025 (Jaiba Brava).

El honor y la conquista de Tepatitlán no solamente de queda en tierras jaliscienses, donde Cruz Azul logró eliminar a Chivas y calificar a la Final del Clausura 2026, ya que -echando atrás la memoria- fue en el Guard1anes 2021 cuando los tapatíos habían conseguido su último cetro, certamen en el que La Máquina se coronó en el Estadio Azteca tras imponer condiciones frente a Santos.

Cruz Azul se coronó en el Guard1anes 2021 de la Liga MX tras imponerse a Santos en el Estadio Azteca. Mexsport

Ahora, con Joel Huiqui como entrenador, Cruz Azul espera rival en la Final del Clausura 2026 a celebrarse entre el jueves 21 y domingo 24 de mayo ante el vencedor de Pumas y Pachuca que en unas horas más se medirán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Este Clausura 2026 quedará marcado como el certamen en donde Cruz Azul logró llegar a su décima Final de Liga MX desde la instauración de torneos cortos, mismo en el que buscarán saldar cuentas ante Tuzos o universitarios y bordar su décima corona en su escudo.

BFG