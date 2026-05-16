¿Dónde jugará Cruz Azul la final de Liga MX?

¿Dónde jugará Cruz Azul la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX? No será en el ahora Estadio Ciudad de México, ni en el Olímpico Universitario, ni en la Ciudad de los Deportes, sino en el Cuauhtémoc, recinto que volverá a alojar un duelo por el título.

Los dirigidos por Joel Huiqui lograron acceder a la final, luego de eliminar a las Chivas en el Estadio Jalisco por marcador global de 3-4, con lo que consiguió su victoria 100 en Liguillas.

Cruz Azul eliminó a Chivas para jugar la final del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

El más reciente partido de una final que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc data del 12 de diciembre de 2024, cuando el América venció 2-1 a Monterrey en la final de ida del Apertura.

El Estadio Cuauhtémoc ha visto en dos ocasiones como el Puebla se coronó. Bajo el mando de Manuel Lapuente, ‘La Franja’ se coronó en la temporada 1982-83, cuando vencieron a Chivas en penales y que significó el primer título poblano.

Cuando jugó contra Pachuca, Cruz Azul perdió 1-2 en el Estadio Cuauhtémoc Mexsport

El segundo título de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc se dio en la temporada 1989-90, cuando vencieron a la UdeG por global de 6-4.

Puebla estuvo a punto del tercer título, pero cayeron ante León en la final de la temporada 1991-92.

LOS PARTIDOS QUE DISPUTÓ CRUZ AZUL EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC EN EL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

- Jornada 2: Cruz Azul 2 – 0 Atlas (13 de enero).

- Jornada 3: Cruz Azul 1 – Puebla (17 de enero).

- Jornada 6: Cruz Azul 2 – 1 Tigres (15 de febrero).

- Jornada 7: Cruz Azul 2 – 1 Chivas (21 de febrero).

- Jornada 10: Cruz Azul 3 – 0 San Luis (7 de marzo).

- Jornada 13: Cruz Azul 1 – 2 Pachuca (4 de abril).

- Jornada 15: Cruz Azul 1 – 1 Xolos (18 de abril).