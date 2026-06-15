Explotó el Loco: Marcelo Bielsa furioso con el empate de Uruguay y la foto oficial del Mundial 2026

Uruguay se presentó en el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Arabia Saudita en Miami, un resultado que dejó incomodidad inmediata en el banquillo celeste. El cierre del encuentro estuvo marcado por la autocrítica de Marcelo Bielsa, que elevó el tono de su análisis y apuntó directamente a la gestión del primer tiempo.

Era un partido que teníamos que ganar”, lanzó el entrenador, en una de sus frases más contundentes tras el estreno mundialista. Bielsa cuestionó la desconexión inicial de su equipo y sostuvo que los primeros 45 minutos condicionaron todo el desarrollo posterior.

El técnico explicó que la segunda parte mostró otra versión de Uruguay, con un volumen ofensivo más alto y situaciones claras. Sin embargo, el cambio no alcanzó para revertir el marcador ni para ocultar la frustración.

Se podría decir que merecíamos ganar porque tuvimos 10 oportunidades de gol en la segunda mitad”, señaló. Al mismo tiempo, apuntó al origen del problema en la primera mitad. “Les dimos una ventaja de 45 minutos, y eso aumentó las oportunidades del rival".

Bielsa también dejó una reflexión sobre la falta de eficacia, un punto que consideró determinante en el empate. El entrenador asumió responsabilidad directa en el planteamiento y evitó desviar el foco hacia decisiones arbitrales o factores externos.

El partido, disputado en el arranque del Grupo H, deja a Uruguay con la obligación de ajustar su funcionamiento en un escenario que no permite margen de error en la fase inicial del torneo.

Bielsa explota contra foto

Marcelo Bielsa mostró su enojo en rueda de prensa tras el empate 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. El técnico cuestionó el análisis sobre las fotos oficiales de FIFA y defendió su postura con un discurso directo sobre los límites de la exposición pública.

No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esas fueron la foto que obtuvieron de mí”, respondió con firmeza.

Bielsa profundizó su crítica hacia el tipo de cuestionamientos y el nivel de detalle exigido en torno a su imagen pública dentro del protocolo del torneo.