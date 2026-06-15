VIDEO: ¡Mira la nueva locura de Bielsa! El desafiante gesto del DT de Uruguay que no gustó a FIFA

Marcelo Bielsa volvió a dar pie para estar en el ojo del huracán de la polémica. Sin pronunciar una sola palabra, el director técnico de la Selección de Uruguay se transformó en el protagonista absoluto de la previa mundialista. A escasas horas del debut de la escuadra charrúa frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026, el argentino encabezó una peculiar sesión fotográfica oficial organizada por la FIFA que alimentó de inmediato su leyenda de rebeldía y reavivó su espíritu de protesta que bien le ha llevado a ser conocido como el ‘Loco’.

Durante el Media Day —una jornada obligatoria diseñada por los organizadores para producir contenido promocional, videos comerciales y las imágenes oficiales de las delegaciones participantes—, el estratega rosarino se plantó ante los reflectores con una actitud desafiante. Bielsa apareció frente a los lentes con un semblante sumamente serio, la mirada clavada fijamente en el suelo y sin mostrar el menor rastro de entusiasmo o empatía por el protocolo.

Mientras los futbolistas y los cuerpos técnicos aprovechan estos espacios mediáticos para sonreír, el timonel sudamericano optó por mantenerse fiel a su radical personalidad.

La guerra abierta de Bielsa contra el negocio del futbol moderno

Este episodio es únicamente el nuevo capítulo en la singular batalla del veterano estratega que adquiere un significado profundo por el contexto de la Copa del Mundo. Históricamente incómodo con los compromisos comerciales que rodean al deporte actual, el seleccionador ha sostenido una relación sumamente compleja con los altos mandos del balompié tras sus incendiarias declaraciones en la pasada Copa América. En aquel certamen, el argentino arremetió duramente contra los comités organizadores:

Cuestionó severamente las deficiencias logísticas y el estado de las canchas.

Criticó el desmedido enfoque comercial por encima del bienestar del atleta.

Denunció presiones y censuras hacia los protagonistas del espectáculo.

Uruguay debuta en el Grupo H de la mano de ‘El Loco’

El entorno de Uruguay interpretó su lenguaje corporal como una protesta silenciosa frente a los hilos de la FIFA. La Celeste inicia su camino en el Grupo H con la obligación de trascender en la justa mundialista, cobijada por el liderazgo de un entrenador que disputa su tercera Copa del Mundo y que logra ser la noticia principal del planeta sin emitir una sola declaración.

Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026

Horario: 16:00 horas

Estadio: Estadio Miami