FC Juárez en problemas; FIFA le prohíbe hacer fichajes

El FC Juárez se encuentra registrado en la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA, el listado oficial en el que el máximo organismo del futbol mundial incluye a los clubes que tienen restringida la inscripción de nuevos futbolistas.

La inclusión de los Bravos data del pasado lunes 27 de julio de 2026 y se mantiene activa de forma indefinida, es decir, “hasta que se levante”.

Esta medida implica que el club de Ciudad Juárez no podrá registrar a ningún jugador que contrate a partir de esa fecha.

Pedro Caixinha entrenador de Juárez MEXSPORT

Aunque el equipo ya concretó varios refuerzos de cara al Apertura 2026, entre ellos Gilberto Sepúlveda, Juan Sigala, Said Godínez y Lucas Romero, cualquier incorporación posterior quedará bloqueada mientras la sanción permanezca vigente.

La presencia de FC Juárez en este apartado genera incertidumbre en el entorno de la Liga MX, especialmente porque el club atraviesa un inicio de temporada complicado.

Ni la FIFA ni la directiva de los Bravos han emitido hasta el momento un comunicado que precise los detalles del caso, por lo que la restricción se mantiene como un obstáculo administrativo de alcance internacional.

¿Por qué está Juárez en esta lista?

La FIFA utiliza la Lista de Prohibición de Registros como mecanismo para sancionar a clubes que incumplen obligaciones financieras, contractuales o normativas relacionadas con transferencias internacionales.

En la mayoría de los casos, estas restricciones se activan por adeudos pendientes con otros equipos, disputas por derechos de formación o irregularidades en el proceso de traspasos.

Sin embargo, en el caso concreto de FC Juárez, ni el organismo rector ni el club han revelado el motivo específico que originó la medida.

No es la primera vez que los Bravos enfrentan una situación similar: en 2024 también figuraron en este listado junto a Monterrey y Tijuana por problemas administrativos vinculados a pagos pendientes, aunque en aquella ocasión la sanción fue levantada una vez que se regularizaron las deudas.

Por ahora, la única vía para que Juárez salga de la lista es resolver la falta administrativa que motivó la inclusión, de acuerdo con los lineamientos de la FIFA.