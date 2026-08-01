Raúl Jiménez regresó al Molineux y desató la locura con aficionados de los Wolves

Raúl Jiménez vivió un momento especial en su regreso al Molineux Stadium. Aunque no fue convocado para el partido amistoso entre Wolverhampton y Racing de Santander, el delantero mexicano recibió una emotiva muestra de cariño por parte de la afición de los Wolves, que le recordó el lugar que sigue ocupando en la historia reciente del club.

El conjunto inglés derrotó 3-0 al Racing Santander en su compromiso de pretemporada rumbo a la temporada 2026-27. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la jornada ocurrió fuera del terreno de juego y tuvo como protagonista al atacante mexicano.

Raúl Jiménez estuvo en las gradas del Molineux Stadium Instagram Daniela Basso

Aficionado sorprende a Raúl Jiménez con un emotivo mensaje

Durante el encuentro, un niño aficionado del Wolverhampton apareció en las gradas con una pancarta que decía: "Bienvenido a casa, Raúl", acompañada del escudo de los Wolves y la bandera de México.

La imagen fue compartida por Daniela Basso, esposa del futbolista, a través de su cuenta de Instagram, donde rápidamente llamó la atención de los seguidores del delantero mexicano.

Un pequeño aficionado le mandó un mensaje a Raúl Jiménez Instagram Daniela Basso

Raúl Jiménez aún es un ídolo en Wolverhampton

El gesto dejó claro que Raúl Jiménez continúa siendo uno de los futbolistas más queridos por la afición del Wolverhampton, club en el que escribió algunos de los capítulos más importantes de su carrera en Europa.

Aunque el atacante reportó desde el pasado lunes a los entrenamientos con el conjunto inglés, no fue considerado para disputar el amistoso. Aun así, su presencia en el Molineux estuvo marcada por el cariño de los aficionados, quienes esperan volver a verlo defender la camiseta de los Wolves en la próxima temporada.