Marc Cucurella sorprende a un cartero y le presta su medalla de campeón del Mundial 2026

La euforia de la Copa del Mundo 2026 sigue a flor de piel. Marc Cucurella, quien se consagró como uno de los máximos referentes y héroes de la Selección de España para alcanzar la gloria eterna en el Mundial, volvió a romper las redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas. El carismático lateral de la Furia Roja se robó el corazón de miles de aficionados tras tener un increíble y humilde detalle con un trabajador de correspondencia en suelo británico.

De la gloria mundial al barrio: El idilio de Cucurella en Horsham

Apenas unas semanas después de haber levantado el trofeo más codiciado del planeta futbolístico, el zaguero de 28 años demostró que la fama no se le subió a la cabeza. Cucurella ha mantenido su vida con total normalidad en la ciudad de Horsham, Inglaterra, donde es sumamente querido por sus vecinos debido a su accesibilidad. La rutina del Campeón del Mundo cambió por completo cuando Gary, el cartero local de la zona, llegó a su domicilio para entregarle la correspondencia y se topó con una sorpresa que jamás olvidará en su vida.

"Soy el primer inglés en 60 años": Cartero presume la medalla de campeón

Sin pensarlo dos veces, el futbolista español invitó a pasar al trabajador y compartió con él su posesión más valiosa: la medalla de oro del Mundial 2026. Marc no solo se la mostró, sino que dejó que el cartero se la colgara en el cuello y posara para la foto del recuerdo.

Hoy tuve la oportunidad de charlar con el campeón de la Copa del Mundo, Marc Cucurella, mientras repartía el correo. Fue muy amable y accesible, e incluso me dejó sostener y probarme su medalla de campeón", redactó un conmovido Gary en sus plataformas digitales.

Para rematar la postal, el cartero inglés desató las risas de los usuarios con un picante dardo a su propia selección: "Creo que soy el primer inglés en tener una medalla de Campeón del Mundo en 60 años", bromeó.