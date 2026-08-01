Juegos Centroamericanos 2026: México gana ocho medallas en el cierre de la natación

México cerró la actividad de la natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con ocho medallas durante la última jornada: cinco de oro, una de plata y dos de bronce.

La cosecha permitió a la delegación mexicana terminar como líder del medallero de la disciplina con 39 preseas totales. Además, los resultados de la natación llevaron a México a alcanzar las 100 medallas de oro en el medallero general de la justa centrocaribeña.

Bronce para Celia Pulido en 50 metros mariposa

La jornada comenzó con la medalla de bronce de Celia Pulido en los 50 metros mariposa femenil.

La mexicana terminó la prueba con un tiempo de 26.51 segundos para ocupar la tercera posición. El oro fue para la salvadoreña Marina Spadoni, mientras que la dominicana Jianna Amores consiguió la plata.

Celia Pulido y Miranda Grana. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Dos oros, dos récords y un bronce en 200 metros dorso

Los 200 metros dorso entregaron tres medallas para la delegación mexicana entre las ramas femenil y varonil, además de dos nuevos récords centrocarieños.

En la prueba femenil, Daniela Linares conquistó el oro con un tiempo de 2:10.68, marca con la que estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Kristen Romano de Puerto Rico terminó en la segunda posición, mientras que Celia Pulido volvió a subir al podio para conseguir el bronce con un registro de 2:12.92.

En la rama varonil, Humberto Nájera también se quedó con el oro e impuso una nueva marca centrocaribeña al detener el cronómetro en 1:58.62.

Yaziel Morales de Puerto Rico y Patrick Groters de Aruba completaron el podio de la prueba.

Humberto Nájera, medallista mexicano. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Oro y plata para México en 200 metros estilo libre

México también consiguió dos medallas en las pruebas de 200 metros estilo libre.

En la rama femenil, Ava Chávez se llevó la medalla de oro con un tiempo de 1:59.65. María Yegres de Venezuela terminó en la segunda posición y Andrea Becali de Puerto Rico completó el podio con el bronce.

En la categoría varonil, Jorge Iga consiguió la medalla de plata con una marca de 1:47.95.

El oro fue para Raekwon Noel de Guyana, quien además estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nikoli Blackman de Trinidad y Tobago completó el podio.

Ava Chávez en la alberca de Santo Domingo. Jonathan Duenas/Mexsport

México cierra la natación con dos oros en relevos

Las últimas pruebas de la natación en Santo Domingo 2026 fueron los relevos 4x100 combinado en las ramas femenil y varonil. México conquistó la medalla de oro en ambas competencias y estableció dos nuevos récords.

Daniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido ganaron el relevo femenil con un tiempo de 4:05.25, nueva marca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia consiguió la plata y Venezuela el bronce.

En la rama varonil, Marcus Reyes, Andrés Puente, Jorge Iga y Andrés Dupont también subieron a lo más alto del podio con un tiempo de 3:36.96, otro récord centrocaribeño. Puerto Rico terminó con la plata y Colombia con el bronce.

Marcus Reyes. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

México gana el medallero de natación en Santo Domingo 2026

Con las cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce obtenidas durante la última jornada, México cerró su participación en la natación como líder del medallero de la disciplina.

La representación mexicana terminó las pruebas con 22 medallas de oro, 12 de plata y cinco de bronce para un total de 39 preseas.

Puerto Rico ocupó el segundo lugar del medallero de natación y Trinidad y Tobago terminó en la tercera posición.

Además, los cinco títulos conseguidos en el cierre de la disciplina permitieron que México alcanzara las 100 medallas de oro en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.