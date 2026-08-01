Delantero de Chivas se va a Colombia, ¿De quién se trata? 

Chivas no ha arrancado del todo bien el Apertura 2026. El Rebaño Sagrado sumó apenas cuatro puntos en las primeras tres jornadas tras caer ante Toluca en el debut, ganar a Juárez y empatar con Puebla.

El arranque irregular genera presión en el plantel de Gabriel Milito, sobre en la parte ofensiva, pues los centrodelanteros no ha podido mojar en este inicio de torneo y por si fuera poco, hoy se dio a conocer que el equipo sufrirá la baja de un delantero de sus filas.

Sergio Aguayo en un partido entre Chivas y Cruz Azul MEXSPORT

Sergio Aguayo saldrá de Chivas rumbo a Colombia

Según el periodista César Luis Merlo, Sergio Aguayo dejará el Club Deportivo Guadalajara para unirse a Deportes Tolima, de la primera división de Colombia. El acuerdo contempla un préstamo por un año sin opción de compra.

La intención de la directiva rojiblanca es clara: que el delantero de 23 años sume minutos de calidad en un futbol competitivo.

Aguayo, quien ha tenido pocas oportunidades en el primer equipo, buscará regularidad en el cuadro colombiano para acelerar su desarrollo.

El futbolista se encontraba en el Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, donde en el actual Apertura 2026 apenas había acumulado 65 minutos en un partido. Ahora tendrá la chance de demostrar su potencial en el futbol sudamericano.

Los números de Sergio Aguayo en Chivas

Sergio Aguayo ha sido, sobre todo, una figura del Tapatío. En la temporada 2025/26 con el filial acumuló más de 20 partidos y 11 goles, además de varias asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo en la Liga de Expansión.

Con el primer equipo de Chivas sus apariciones han sido limitadas. Disputó algunos minutos como suplente en la Liguilla del Clausura 2026 (alrededor de 45 minutos totales en cuatro partidos) sin anotar ni asistir.

El préstamo a Deportes Tolima representa una oportunidad para que el joven atacante gane experiencia y minutos que no está encontrando en el Rebaño.