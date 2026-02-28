Evitan 'Invasión Tigre' ante América; los escoltan fuera de la CDMX

A pocas horas de que Tigres se mida al América en el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX, aficionados compartieron en redes sociales que fueron escoltados fuera de la capital del país, evitando una nueva Invasión Tigre frente a las Águilas.

En uno de los partidos más atractivos del Clausura 2206, Tigres arribó a la CDMX sin Gignac para enfrentarse al América en la Jornada 8 con el objetivo de asegurar su sitio entre los mejores de la tabla de posiciones.

Acompañando a los de la Sultana del Norte, los propios aficionados regiomontanos hicieron el viaje desde Monterrey para la capital del país, sin embargo, diversos seguidores de Tigres aseguraron que en cuanto pisaron CDMX, autoridades se encargaron de escoltarlos fuera de ciudad, impidiéndoles estar presentes en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes:

“Cooperamos con el operativo con la SSC de la CDMX, llegamos al punto de reunión que acordamos para ingresar todos juntos al estadio, y nos están llevando a las afueras de la ciudad. Nos tendieron una trampa, no nos dejan entrar, con boleto en mano”.

Otro de los testimonios compartidos por la afición de Tigres indica que los diversos autobuses con aficionados felinos eran interceptados, llevándolos a las afueras de la CDMX e impidiéndoles disfrutar del partido ante América de este sábado 28 de febrero:

“Interceptan autobuses de la gente de @TigresOficial en CDMX y al parecer son escoltados a las afueras de la ciudad sin ningún argumento valido. Todos los aficionados visitantes han sido bienvenidos y respetados en El Volcán, esperamos se pueda solucionar”.

De momento, Tigres, América, la Liga MX ni la SSC de la CDMX se han pronunciado al respecto, ya que si bien no se permiten los grupos de animación visitantes en los estadios de México, los aficionados cuentan con la posibilidad de entrar por su propia cuenta a los inmuebles, sin importar el equipo al que apoyen.

BFG