Gilberto Mora desborda emoción tras su reaparición con la Selección Mexicana

Gilberto Mora ya se mira en el Mundial 2026. Toma de la mejor manera el peso de las expectativas tanto de la afición como del entrenador Javier Aguirre.

“Me siento muy bien, creo que todo el equipo hicimos buen partido, estoy bien individualmente y queda seguir trabajando en cada entrenamiento y partido para llegar al cien por ciento al Mundial.

“Es muy importante tratar de no perder, creo que el equipo nos estamos entendiendo, hay una familia en el vestidor y fuera del campo, eso se nota, esperemos los siguientes partidos en seguir así y mostrar el mejor nivel de México”, dijo el volante del Club Tijuana.

Gil Mora jugó los primeros 45 minutos, en la victoria 2-0 de México sobre Ghana, en el Estadio Cuauhtémoc. Fue la reaparición tricolor del futbolista de 17 años, luego de comenzar el 2026 con una lesión que lo marginó de gran parte del torneo Clausura 2026.

“La verdad que muy contento de regresar a jugar con Selección, un sueño estar de vuelta con la playera de mi país, muy contento”.

En total, Gilberto Mora suma seis partidos con la selección mayor tras su destape el verano pasado, en la que fue parte de la conquista de la Copa Oro.

Cabe destacar que Gil Mora reportó tres días antes de lo estipulado con la Selección Mexicana en el CAR, una vez que el Tijuana se quedó sin opciones de Liguilla.

El Mundial 2026 será un trampolín para el juvenil; su entorno lo ha promovido en las mejores ligas de Europa y las ofertas serán reales conforme pase la justa mundialista.