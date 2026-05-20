Se pierde el Mundial; Congo actualiza su lista de 26 futbolistas

La lista que dio a conocer la selección de Congo para el Mundial 2026 sufrió un cambio, debido a que Rocky Bushiri fue dado de baja por una lesión que sufrió. El técnico Sébastien Desabre difundió su convocatoria el pasado lunes. El país africano está en medio de una epidemia por ébola.

“La Federación Congolesa de Futbol confirma la baja de Rocky Bushiri para el Mundial 2026 tras la lesión sufrida durante el último partido con su club”, dijo la Federación.

Aaron Tshibola, del Kilmarnock FC, sustituirá al defensa central del Hibernian.

La selección del Congo jugará ante Colombia en Guadalajara Mexsport

¿QUIÉN ES AARON TSHIBOLA, SELECCIONADO DEL CONGO?

Aaron Tshibola nació en Londres y ha defendido las playeras del Nottingham Forest y Aston Villa.

Debutó con la selección de Congo en 2018 y volvió a ser convocado cinco años después. Tiene 16 partidos internacionales y fue parte del plantel que terminó en cuarto lugar en la Copa Africana de Naciones 2023. No participó en el último torneo continental que se realizó en Marruecos.

LOS PARTIDOS DEL CONGO EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Portugal vs. Congo – Estadio Houston.

- Martes 23 de junio: Colombia vs. Congo – Estadio Guadalajara.

- Sábado 27 de junio: Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta.

En Estados Unidos se anunciaron controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el brote de ébola. Restringió la entrada de personas sin ciudadanía de su país que hayan estado en la RD del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores al viaje.

Sin embargo, en Estados Unidos esperan que la selección del Congo pueda asistir al Mundial, debido a que el combinado nacional estaba entrenando en Europa, por lo que podría quedar excluida de la restricción. La excepción no se aplicaría a los aficionados del país africano.

LISTA DE 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN DEL CONGO PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

- Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) y Aaron Tshibola (Kilmarnock FC).

- Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).

- Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).