El estadio Banorte se burla del Cruz Azul

El Estadio Azteca, renombrado a Estadio Banorte por motivos de patrocinio, sigue en su remodelación y de igual forma se mantienen activos en sus redes sociales en donde subieron un posto que ofendió a los aficionados del Cruz Azul.

El Azteca es la casa del América desde su nacimiento en 1966, pero desde 1970 el Cruz Azul pasó a ser inquilino hasta 1996 y luego una segunda etapa que inició en 2018 hasta la actualidad. Sin embargo, aunque se sienten cómodos ahí, no terminan por adueñarse del estadio y siguen buscando el lugar que les cree identidad.

PARTIDOS INOLVIDABLES

Como parte de la información y publicidad que hace el Estadio Azteca de su remodelación para el Mundial de 2026, han subido publicaciones para ello. En una reciente apelan a la nostalgia, con el recuerdo de grandes partidos.

Sin embargo, la foto que anuncia su post es de una aficionada del América que se burla justo en ese momento de unos fans del Cruz Azul que lamentan la suerte de su equipo.

Obviamente, la fanaticada cementera lo tomó como un acto ofensivo, creyendo que por ser el América el dueño, pusieron la fotigrafía a propósito, a pesar de que ambos comparten el inmueble.

Además, la fotografía es en particular de un hecho que dejó una honda herida en los cementeros, aquel 7-0 que les endilgó el América en 2022 cuando eran dirigidos por el Tano Fernando Ortiz y el Cruz Azul llegó a estrellarse con el proyecto de Diego Aguirre.

Es decir, el tacto de los manejadores de las redes sociales del estadio fue mínimo y ocuparon la peor imagen para los cementeros.

AVANCES EN LA REMODELACIÓN

Apenas este miércoles el Estadio Azteca informó sobre los avances del césped híbrido que se colocó para la Copa del Mundo siendo que el 28 de febrero deben entregar el inmueble dentro del plazo estipulado.

Desde mayo de 2024 se cerró la actividad futbolística ahí para remodelar todo el complejo, pero los trabajos lucen con atraso y con serias dudas de que estarán a tiempo.