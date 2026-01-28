CeeDee Lamb y otros cowboys les interrumpieron sus vacaciones con llamado al Pro Bowl

Los Dallas Cowboys se convirtieron en la franquicia con más jugadores para el Pro Bowl después de que el miércoles fueron llamados de última hora el receptor CeeDee Lamb, el ala cerrada Jake Ferguson y el especialista en regresos de patadas KaVontae Turpin, con lo que la franquicia de la Estrella Solitaria quedó con ocho seleccionados.

CeeDee Lamb, quien tendrá su quinta participación consecutiva con este llamado de última hora, dejó sus vacaciones que comenzaron con el final de fase regular, pues Dallas hilvanó campañas sin clasificarse a la postemporada, para preparar maletas para ir a San Francisco para participar en el partido en el Moscone Center.

A pesar de una temporada 2025 complicada para el equipo colectivo, donde los Cowboys enfrentaron desafíos que los mantuvieron alejados de los primeros lugares en la NFC Este, el talento individual ha brillado con fuerza.

Inicialmente, Dallas contaba con cinco selecciones originales en el roster anunciado en diciembre, empatando con equipos como los Chargers, Lions y Eagles. Sin embargo, las reemplazos por lesiones y ausencias relacionadas con el Super Bowl LX han beneficiado a los de Arlington, elevándolos a la cima con ocho Pro Bowlers, superando a los Ravens, Broncos, 49ers y Seahawks, que lideraban con seis en la votación inicial.

CeeDee Lamb tuvo una participación limitada esta temporada debido a las lesiones; pese a ello terminó con las mejores estadísticas como receptor de Dallas. Instagram.com/cee2x___/

CeeDee Lamb, de 26 años, es el gran protagonista de estas adiciones. A pesar de una campaña afectada por lesiones que limitó su producción a 75 recepciones para 1,077 yardas y tres touchdowns en 14 juegos, su impacto como uno de los receptores élite de la liga es innegable.

Junto a Lamb, otras adiciones como el ala cerrado Jake Ferguson y el especialista en devoluciones KaVontae Turpin han completado el octeto cowboy. Los seleccionados originales incluyen figuras como el guardia Tyler Smith, el pateador Brandon Aubrey —quien ha revolucionado el puesto con su precisión— y defensores de élite que han mantenido a Dallas competitiva en aspectos individuales. Este grupo refleja la profundidad del roster construido por Jerry Jones, donde jugadores como Lamb representan el futuro brillante de la franquicia.

El Pro Bowl Games 2026, que se disputará el 3 de febrero, contará con competencias de habilidades y un partido de flag football. Para los Cowboys, tener ocho representantes reconoce su calidad individual, la cual no se ha reflejado en resultados como equipo.

Con esta cifra, Dallas supera récords recientes de representatividad y se posiciona como el equipo más premiado en esta edición, un logro que enorgullece a la fiel afición y resalta el legado de excelencia individual en la organización.

Dak Prescott encabeza el listado de jugadores que irán al Pro Bowl representando a los Dallas Cowboys. Reuters

Los Cowboys que van al Pro Bowl

Dak Prescott — Quarterback

George Pickens — Receptor

CeeDee Lamb — Receptor

Jake Ferguson — Ala cerrada

Tyler Smith — Guardia ofensivo

Quinnen Williams — Tackle defensivo

Brandon Aubrey — Pateador

KaVontae Turpin — Especialista en devoluciones