El Atlético de San Luis respalda al fondo Apollo que la Liga MX ve con reservas y desprecio 

El presidente del Atlético de San Luis, Jacobo Payán, pasó por los micrófonos de Palabra del Deporte y aseguró que la llegada de fondos de inversión al futbol mexicano como Apollo Sports Capital representa una oportunidad histórica de crecimiento a largo plazo, al tiempo que subrayó la necesidad de modernizar la estructura financiera y deportiva de la Liga MX.

“Nosotros somos socios del Atlético de Madrid desde hace ocho años y lo que he dicho es que los fondos ven la inversión a largo plazo y esa es una buena noticia para México. Fondos como Apollo Sports Capital vienen a invertir, a jugársela, a que suba de valor su patrimonio y hoy ya tenemos al Necaxa que también tiene un fondo, al Querétaro que tienen nuevo dueño, tenemos al América que también entró un fondo importante y hay tres o cuatro clubes que podrían pasar en los próximos meses a algunos fondos de inversión para acabar con la multipropiedad. En la federación no hay estatutos ni reglamentos para recibir inversión extranjera, creo que el San Luis es el primero que lo hace en el futbol mexicano”.

Payán explicó que el club potosino mantiene desde hace ocho años una sociedad con el Atlético de Madrid y señaló que los fondos internacionales buscan proyectos sólidos y de largo alcance, lo cual, dijo, beneficia al futbol nacional.

“Tenemos una buena área de oportunidad, tenemos que adaptarnos rápidamente, el mundo está cambiando. El tema de los ingresos es clave, porque te permite tener una mejor infraestructura, mejores estadios y una mejor calidad de futbol.

Ante la polémica que ha generado la participación de fondos de inversión, el presidente del club potosino afirmó que ha habido desinformación, ya que dijo

se trata simplemente de la entrada de capital que se destina a mejorar estadios, centros de entrenamiento y la experiencia del aficionado, lo que impacta de manera directa en el rating y los ingresos de la liga.

Nosotros hemos trabajado con la federación, se ha mal informado a la gente en el tema del fondo, que no es más que la entrada de un capital fuerte de dinero que se destina a infraestructura, a estadios, a campos de entrenamiento, a mejorar la experiencia del aficionado y eso hace que la liga suba en rating e ingresos .Hay que definir muy bien el ascenso, no estamos peleados a que haya ascenso, en México debe de haber ascenso y necesitamos mejorar la segunda y tercera división para subir de nivel.

Finalmente, explicó que uno de los principales riesgos para los inversionistas es el descenso, ya que una franquicia puede perder hasta el 90 por ciento de su valor deportivo y financiero, por lo que consideró necesario establecer condiciones equitativas que permitan la permanencia de los clubes y garanticen la estabilidad económica.

“Si llegas al futbol e inviertes capital, por ejemplo: 10 pesos, está en riesgo tu inversión porque si desciendes, el valor caería muchísimo de 10 a 1 peso para ser más claros en el ejemplo y automáticamente pierdes el noventa por ciento de tu valor como franquicia. Se trata de poner la mesa pareja para que el que suba pueda permanecer y pueda quedarse y el que baje no tenga problemas financieros y por el bien de la competencia debe de haber ascenso y descenso.”