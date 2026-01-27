América pretende regresar al Azteca antes de tiempo

El Club América ya levantó la mano y solicitó de manera formal regresar al Estadio Azteca una vez que se dispute el partido entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, duelo que marcaría un punto clave dentro del calendario previo al Mundial.

Fue Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien confirmó la petición del conjunto azulcrema y dejó claro que, de no existir contratiempos en la obra, el regreso es una posibilidad real.

Es una solicitud del club y, si las condiciones físicas del estadio lo permiten, se podrá dar. América es el único que lo ha pedido hasta ahora; Cruz Azul tiene la posibilidad, pero no ha hecho esa solicitud”, explicó el dirigente.

En cuanto a los trabajos de remodelación del Coloso de Santa Úrsula, Arriola se mostró optimista y aseguró que los tiempos se están cumpliendo conforme a lo planeado, por lo que el inmueble estaría listo para recibir los compromisos de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“El reporte que tenemos del Azteca es muy positivo. Las obras avanzan en tiempo”, señaló.

El presidente de la Liga MX también se refirió al Estadio Cuauhtémoc, recinto que ha sido intervenido para funcionar como sede de entrenamiento durante el Mundial. Detalló que los trabajos responden a una metodología técnica enfocada en mejorar las condiciones del terreno de juego a largo plazo.

Se hicieron modificaciones pensando en el Mundial, lo que generó un cambio para bien en esa cancha”, apuntó.

Mientras tanto, el América espera luz verde para volver a su casa histórica, en un regreso que no solo marcaría el cierre de su etapa fuera del Azteca, sino también el inicio de una nueva cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026.