"Es ilógico": La razón por la que el Tuca Ferretti explotó contra Jorge Ruvalcaba y Pumas

Ricardo Tuca Ferretti, histórico entrenador naturalizado mexicano y exdirector técnico de Pumas de la UNAM, no se contuvo en sus críticas hacia la actual administración del club universitario.

En una intervención en un programa de la cadena ESPN, el estratega convertido en analista de televisión, cuestionó el manejo institucional, sobretodo con lo que respecta al manejo de las fuerzas básicas, a raíz de la inminente salida de Jorge Ruvalcaba, uno de los pocos canteranos que había logrado consolidarse en el primer equipo.

¿Dónde están las méndigas fuerzas básicas de Pumas? De lo poquito bueno se deshacen, no entiendo… y después quieren competir con los otros equipos”, expresó Ferretti.

Para Tuca, la esencia de Pumas siempre ha radicado en producir talento desde sus categorías inferiores, en lugar de invertir en fichajes extranjeros. Esta filosofía, que en el pasado dio frutos como Hugo Sánchez, Jorge Campos o Héctor Moreno, parece haberse diluido en los últimos años.

El detonante de la crítica fue el caso de Ruvalcaba, joven atacante mexicano que se había convertido en pieza clave bajo las órdenes de Efraín Juárez. Ahora existe un interés real de hacer la compra del extremo universitario por parte de un equipo de la MLS, además de que también es de interés de otro equipo de la Liga MX para ficharlo antes del cierre de registros.

Jorge Ruvalcaba, jugador de Pumas, es uno de los canteranos más destacados en los años más recientes. Mexsport

Ferretti no solo apuntó a la directiva. También criticó al jugador, al pretender un salario equiparable al de estrellas consolidadas como Keylor Navas para dejar de analizar potenciales salidas del equipo.

No me gustó el manejo de la gestión que se hace con este tipo de jugador, o sea que él pretenda ganar lo que gana Keylor, eso es ilógico. Tú debes cobrar por lo que tú haces”.

Pumas está de nueva cuenta ante un problema que lo ha perseguido desde hace años, la dificultad para retener a sus talentos más preciados que fueron formados desde las categorías inferiores del equipo, luego de que el mercado se interesara en ellos.

Pumas no maneja los presupuestos de las franquicias más adineradas, por lo que el desarrollo de sus jugadores en La Cantera ha sido uno de sus cimientos para competir.