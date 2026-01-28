"No lo recomiendo": Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de Monterrey

El polémico Carlos Trejo volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de denunciar un presunto acto de discriminación en un lujoso hotel de Monterrey. El llamado Cazafantasmas compartió su molestia tras asegurar que no se le permitió ingresar a desayunar en el restaurante del hotel Safi, supuestamente debido a su apariencia y estilo personal.

El incidente ocurre en medio de la atención mediática que rodea a Trejo, quien recientemente anunció que se enfrentará en una pelea de box contra su enemigo declarado, Alfredo Adame, el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del evento Ring Royale. Sin embargo, esta vez no fue el ring, sino el trato recibido en el hotel lo que desató su enojo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Trejo mostró el momento en que reclama a una integrante del staff del hotel, visiblemente incómoda, luego de que un mesero le negara el acceso al restaurante. Según el investigador paranormal, le dijeron que no podía desayunar porque podría "ofender" a otros comensales.

"No me gusta que discriminen a la gente", expresó Trejo mientras devolvía la llave de su habitación. Aseguró que el trato le parecía una falta de respeto, señalando que como mexicanos deberían unirse y no excluirse. Molesto, anunció que se retiraría del lugar y que prefería ir a otro hotel donde, según dijo, sí lo tratarían con dignidad.

El autor de ‘Cañitas’ también advirtió que haría público el caso durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, asegurando que no recomendaría el hotel. Vestido con su clásico estilo rockero biker y una playera alusiva a su libro, Trejo cerró el episodio enviando un mensaje directo al mesero que le negó el servicio, dejando claro su indignación total por lo ocurrido.

Carlos Trejo aseguró que el incidente no quedaría en el olvido y lanzó un duro mensaje contra el hotel y el personal involucrado. Señaló que le daría "mucho gusto no recomendar su hotel", dejando claro que no pensaba recibir ningún tipo de apoyo, ni siquiera transporte, pues afirmó: "ni me pidan taxi, así me voy".

Además, dirigió un mensaje directo al mesero que le negó el acceso, pidiendo que se le comunicara que "se vaya al carajo" y recalcando que, si su apariencia ofendió a alguien, "que rechinguen a su madre todos", dejando en evidencia su enojo y frustración por lo que consideró un acto de discriminación.